恐天花淪生化武器 美研發口服藥

2018-07-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）十三日核准美國製藥公司「西加科技」（SIGA Technologies）接受美國政府部分資金研發而成「TPOXX」口服藥，為全球首款治療天花的藥物，該藥還能對付全球牛痘疫苗停打後在非洲快速竄起、可傳染給人類的猴天花，被譽為因應生物恐攻風險的「重大里程碑」。

主要透過空氣傳播的高度傳染性疾病「天花」致死率可高達三成，儘管一九八○年即被世界衛生組織正式宣告撲滅，但二○○一年九一一事件後，天花病毒轉成恐怖攻擊生物武器的可怕潛力，仍讓人類不敢掉以輕心。至於可傳人的猴天花，致死率則為一％至十％。

西加科技五日刊登在《新英格蘭醫學期刊》（ＮＥＪＭ）的測試結果顯示，猴、兔分別感染猴痘病毒、兔痘病毒並用「TPOXX」治療後，倖存率高達九十％；在三五九名沒得天花的健康志願者身上測試，也確定了TPOXX安全性。TPOXX用藥方式簡單，僅須服用膠囊十四天，一日兩次；正研發注射版，可望外銷。

全球普遍接種牛痘疫苗以致天花絕跡前，二十世紀共計近三億人因染上天花死亡，最後一起為一九七八年病例；世界各國一九八六年即已停止例行天花疫苗接種，美國醫護人員與新兵七六年和九○年起也大致不再施打，目前僅高風險實驗室內的工作人員需例行注射。因此，若僅保存於俄羅斯和美國疾病管制中心（ＣＤＣ）的天花病毒不慎流入有心人之手，一旦生物戰爆發，從未打過疫苗者恐無力抵禦。

天花患者染病初期的發燒、肌肉疼痛、頭痛等病徵，類似普通感冒症狀，但口咽黏膜隨後逐漸長紅點，還有臉部等身體多處部位發皮疹。雖感染五天內注射疫苗有效，但患者這時通常還未現徵狀，因此難以掌握補打的黃金時間；尤其孕婦、愛滋病患、治療中的癌症病人、處於免疫抑制狀態者、患有濕疹等皮膚病患，根本不宜施打。