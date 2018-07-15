12俄探亂美大選 靠比特幣匿蹤

2018-07-15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國司法部十三日指控俄國軍方十二名情報人員涉嫌干預前年美國總統大選，並在起訴書中詳述俄方如何利用加密貨幣「比特幣」行事。美方指出，俄方利用這種虛擬貨幣直接交易、不受監管的特性，完成縝密的網路入侵行動，已是各國情報機構監控駭客的一大挑戰。

比特幣被視為「去中心化」的電子貨幣，買賣各方可在毋須面對面，也毋須經銀行、清算中心、證券商等第三方機構驗證下，直接進行交易；且比特幣的交易歷史和電子錢包均儲存在由用戶端節點，以及所有參與者組成的分散式資料庫「區塊鏈」（blockchain）中，進而避免手續費、繁瑣流程及受監管等問題，這種非常態的結構，使得比特幣成為非法藥品及贖金交付的「黑市」。

紐約時報指出，俄國總參謀部情報總局（ＧＲＵ）官員二○一六年初開始，即利用比特幣支付位址在馬來西亞的「DC解密」（DCLeaks）伺服器，以獲取服務，並向一家羅馬尼亞公司註冊網域名稱；接著又用比特幣買下虛擬私人網路（VPN），以及發動惡意軟體或魚叉式網路釣魚攻擊時，得以隱藏身分的多組伺服器，以便在使用「DC解密」、「Gufficer 2.0」的推特帳號等身分散播竊取資料時，能不被查出位址。

不僅如此，俄方採取多種模糊比特幣交易方式的手段，包括點對點（P2P）電子現金交易模式，以及必須動用大批昂貴設備和消耗大量電力，但可獲得新發行比特幣的「挖礦」（mining）等。因此，美國司法部在起訴書中指控，比特幣使俄方密謀人士得以「避免與傳統金融機構直接接觸」，使他們「成功閃避更進階的身分及資金來源查核」。

報導指出，美方調查人員有能力透過區塊鏈回溯及辨別部分俄方交易，但當時仍無法加以阻止。對此，加密貨幣交易監控公司Chainalysis共同創辦人勒文（Jonathan Levin）指出，虛擬貨幣的全球流通和即時交易特性，使得人們只能在事情發生後才有所察覺。他也提到，美方提出的控訴，是透過虛擬貨幣協助駭客侵犯國家安全之手法，第一次在法律訴訟中被清楚列明。