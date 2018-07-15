通俄門起訴12俄探 川普怪前朝

2018-07-15

民主黨籲暫停雙普會被拒絕

〔編譯張沛元／綜合報導〕負責調查俄羅斯干預二○一六年美國總統大選的美國司法部特別檢察官穆勒十三日起訴十二名俄羅斯軍情幹員，指控這些人入侵民主黨總統候選人希拉蕊競選團隊與民主黨的電腦，竊取資料並將其外洩，但未斷言俄國駭客竄改選舉票數與影響選舉結果。民主黨領袖呼籲美國總統川普取消十六日與俄羅斯總統普廷的會面，但川普不為所動，還說此事發生在前朝歐巴馬政府，與他無關。

司法部在廿九頁的起訴書中指控，俄國總參謀部情報總局（ＧＲＵ）的幹員從一六年三月起鎖定希拉蕊競選團隊、民主黨國會競選委員會、民主黨全國委員會的三百多名工作人員與義工，犯行包括偷偷監視民主黨兩機構工作人員的電腦、植入數百個內含惡意電腦原始碼的檔案，以及竊取電子郵件與其他文件，並於同年六月以假名在網路上外洩這些遭竊的電郵與檔案，外洩管道包括在起訴書中被稱為「一號組織」的爆料網站「維基解密」。

川普十四日對此連發兩條推文，先問民主黨全國委員會的伺服器現在在哪，聯邦調查局之前怎麼沒取得伺服器，莫非是「暗黑帝國」搞鬼，然後又把責任推給歐巴馬，質疑事發當時執政的歐巴馬政府為何對此毫無作為，特別是聯邦調查局早在一六年九月就將此事告知歐巴馬。稍早，川普在司法部宣布起訴前還說，他會在高峰會上向普廷問及干預選舉，並斥穆勒的調查是獵巫。

但包括國會參議院民主黨領袖舒默與共和黨資深參議員麥肯等人，都呼籲川普取消與普廷的高峰會，認為此一起訴證明普廷是美國之敵，必須要為持續攻擊美國與世界各地民主國家付出代價；但白宮發言人桑德絲表明，美俄高峰會將如期舉行。

司法部副部長羅森史坦在記者會上指出，這些俄羅斯駭客並未被指控陰謀竄改大選計票或影響任何選舉結果。白宮發表聲明強調沒有美國人遭起訴，據此反駁外界懷疑川普靠通俄當選；川普律師朱利安尼也說，起訴逮到了俄羅斯人而非美國人，穆勒該停止窮追不捨以及宣布川普無罪。