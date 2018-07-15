見英女王遲到 川普三度失禮

2018-07-15

轉往蘇格蘭度假 又遇抗議

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧、編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普十三日在溫莎堡與英國女王伊莉莎白二世進行茶敘、三度鬧出失禮風波後，傍晚飛抵蘇格蘭並轉往他私人的登拜里（Turnberry）高爾夫球度假村過週末。蘇格蘭是川普母親的出生地，他抵達機場時，曾多次批評川普的蘇格蘭首席大臣史特金並未到場迎接，而是改派他人接待。蘇格蘭民眾則接力倫敦群眾，繼續發動反川普示威。

校閱搞不清楚站位 大剌剌擋住女王

在溫莎堡的茶敘中，川普遲到十分鐘，讓高齡九十二歲的女王獨自站在看台上兩度看錶空等。接著川普與女王見面時，沒依照傳統向女王鞠躬，美國第一夫人梅蘭妮亞也沒行屈膝禮，兩人僅跟女王握手。但王室發言人已先打預防針，表示見女王時的禮數完全出於個人選擇，因此不算失禮。接下來川普與女王一起校閱英國御林軍時，先是搞不清楚站位，需要女王指點，之後又大剌剌地走在女王前面，轉彎前又完全擋住女王。這些舉動讓英國媒體大嘆無禮。

英國十三日全國各地出現數十場反川普示威，近三十萬人上街抗議。十四日蘇格蘭首府愛丁堡接力演出反川普大示威，還將展示「川普嬰兒」巨型氣球。蘇格蘭各政黨亦暫時放下對「脫英」與否的歧見，一致表達反對川普來蘇格蘭。

在川普十三日抵達登拜里高爾夫球度假村時，一名「綠色和平組織」人士無視禁航令，乘著動力傘從天而降，從警方狙擊手與川普下榻的房舍前飛過，拉出印有「遠低於標準桿」加「#反抗」的布條抗議。當時川普在維安人員保護下，鎮靜地進入屋內。蘇格蘭警方十四日上午表示，正持續搜索這名人士。該組織則說，已提前幾分鐘警告警方。川普是「史上最爛總統」，這樣做只是剛好而已。