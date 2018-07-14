泰洞穴少年拍電影? 過來人:別被騙了

2018-07-14

〔編譯陳正健／綜合報導〕泰國足球隊少年受困洞穴劫後餘生的事件受到全球關注，已有片商計畫將此故事拍成好萊塢電影。然而，擁有類似經歷的智利礦工們告訴法新社，他們受困礦坑的經歷搬上大銀幕後，卻未從電影中賺到一毛錢，很多人只想從中牟利，希望小朋友們不要被騙子給賣了。

智利北部聖艾斯特班金銅礦場曾於二○一○年倒塌，三十三名礦工受困達六十九天，其後好萊塢將此拍成英文電影「三十三：重生奇蹟」（The33），由西班牙男星安東尼奧．班德拉斯領銜主演，全球票房收入達兩千五百萬美元，但該戲拍片預算為兩千六百萬美元。

對此，礦工塞浦維達說，希望他們能有電影、電視影集及暢銷小說，能夠好好的做，但別被詐騙犯牽著鼻子走。他說，他對泰國少年們有信心，只要他們團結一致。

這兩起事件最大不同處在於，泰國男童年齡為十一至十六歲，其教練僅二十五歲，而智利礦工都是成年男性。

當年最後被救出的礦工是領班烏爾祖亞。他警告，當局與家長們保護這些孩子最為重要，畢竟孩子們從「人生重大經歷」中恢復並非易事，而且還有很多人想佔便宜。他說，即使過了八年，還是有礦工無法克服許多事情，包括有人入院接受精神治療，許多人嘗到剝削之苦，律師、製作人及其他人士都想圖利。

烏爾祖亞說，當年他們得到錯誤資訊，輕信對方承諾，以為會成為富翁，以致同意永久放棄所有版權。他與一群礦工正想撤銷這項決定，因為他們未從電影中收到一毛錢。這整件事情從頭到尾，他只拿到由一位智利富商捐贈的五百萬披索（換算今日幣值不到八千美元）。