才被罵強盜 川普推特大秀金正恩來函

2018-07-14

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十二日在推特上公布一封來自北韓領導人金正恩、期許川金能再度會面的「很友好」短箋，藉此彰顯上月川金會大獲成功，北韓全面棄核指日可待，顯然忘了北韓上週才嗆美國的去核要求「有如強盜」，以及華府十二日當天才要求聯合國安理會宣告平壤當局違反制裁中的石油進口限制。

根據川普同時貼出的金正恩的韓文原信與英文翻譯，金正恩在信中先稱川金上月十二日在新加坡的「重大首度會面」是「一場意義深遠旅程之始」，隨後感謝川普致力改善美朝關係與落實聯合聲明，深信兩人開展美朝新未來的努力終能獲致成果，以及期許在日後採取實際行動的過程中，更進一步強化對川普不變的信任與信心。最後，金正恩說，他「深信提升美朝關係上的劃時代的進展，將讓我們的第二場會面提前到來」。

但諸多事證顯示美朝關係並未改善。首先，這封僅四段的金正恩來函的日期為本月六日，即龐皮歐造訪北韓當天，但北韓外交部官員卻在龐皮歐七日離境後，隨即批評美國對平壤提出「單方面與強盜般的去核要求」，恐危及朝鮮半島和平進程。此外，美朝官員原訂十二日在兩韓非軍事區就北韓歸還陣亡美軍遺骸會商，但北韓官員並未現身。美國國務院發言人諾爾特表示，北韓已要求將會面改至十五日。

美國十二日向安理會遞交一份報告，指控從今年一月到五月有至少七十五萬九千多桶石油產品運抵北韓，超過去年十二月採納的制裁決議案中、北韓精煉油進口配額上限每年五十萬桶的規定，要求制裁委員會宣布北韓違反配額規定與立即停止所有對北韓的石油產品輸送。