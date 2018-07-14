川普批英軟脫歐 扼殺美英FTA

2018-07-14

稱兩國是最高層級特別關係

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普十三日與英國首相梅伊在位於契克斯的英相鄉間官邸舉行會談，對自己稍早接受英國「太陽報」專訪時所發表的抨擊梅伊「軟脫歐」策略將扼殺美英達成雙邊自由貿易協定機會的言論，川普反批那是「假新聞」，還大讚梅伊領導有方，是「令人難以置信的女性」，兩國的特別關係從未如此堅強，而且是「最高層級的特別」。

川普的倫敦行因為太陽報刊出他訪英前的專訪而令兩國關係蒙上陰影。川普受訪時表示，若達成軟脫歐協議，美國將與歐盟交易，而非英國，很可能因此毀掉美英的貿易協議。川普更質疑，梅伊即將達成的脫歐協議「與多數英國民眾當時投票決定的大不相同」。他也知道梅伊內閣已有不少人請辭，這代表「很多人不喜歡」她的脫歐計畫。川普還說，若由他來做，作法會截然不同，但梅伊完全不聽他的建議。川普還大讚在脫歐規劃上與梅伊相左、憤而辭去外相的強森有望成為「傑出首相」。

竟讚前外相可當傑出首相

太陽報十三日刊出的川普訪問內容等於鼓勵英國保守黨政府內的疑歐派公開反抗梅伊，讓搖搖欲墜的梅伊政府瀕臨瓦解。英國朝野十三日紛紛表達對川普言論有失外交禮儀的不滿。太陽報則在刊出訪問後，公布川普的訪問錄音。

此前，梅伊十二日在有「邱吉爾莊園」之稱的布倫海姆宮的國宴上致詞時強調，美英兩國、領袖和人民間友誼及合作的精神、那最特殊的關係，擁有悠久且引以為傲的歷史。她特地引述英國名相邱吉爾的名言：「對我而言，有美國在我們身邊，是最大喜樂。」

在「川梅會」後的聯合記者會上，川普強調他沒有批評梅伊，「這就是所謂的假新聞」，還稱讚她的脫歐策略「不錯」，身為首相，她「做得非常棒」。川普說，他只要求梅伊一件事，就是確保美英能進行貿易，並希望兩國能達成貿易協議。川普還抨擊移民對歐洲非常糟，改變了歐洲大陸的文化。梅伊則唱反調，指移民有助英國。據了解，川梅會還討論了伊朗、北韓與俄羅斯議題。

川普的態度激勵了更多英國人上街抗議。除諷刺川普的六公尺高「川普嬰兒」氣球外，數萬人十三日走上倫敦街頭抗議川普來訪，遊行路線從牛津街到特拉法加廣場。主辦單位聲稱，擬在全英約五十個城市發起反川普示威。