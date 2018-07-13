黃土高原 210萬年前已現人跡

2018-07-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕《自然》期刊十一日公布最新研究指出，國際科研團隊歷經十三年挖掘，在中國陝西省藍田縣上陳的舊石器遺址，出土古人類（hominins）使用過的石器，估計可追溯至二百一十萬年前，意味古人類離開非洲的時間可能比原先估計還早二、三十萬年。

中國科學院廣州地球化學研究所研究員朱照宇領導的團隊，在上陳遺址發現九十六件石器，其中八十二件經過打擊，十四件未經打擊，主要是簡陋錘子製成的薄片，可能用於切肉和其他食物。研究也發現時間可能更早未經證實的化石，還有豬、鹿等動物骨頭，但未有古人類骨頭出土，無法證實這些工具是否用於狩獵。

這些石器是從黃土高原的十七層沉澱物中取出，研究團隊測量土壤層礦物質的磁性，推算其沉積時間，發現最年輕的一層是一百二十六萬年前，最老的一層是兩百一十萬年前。

若推算正確，意味古人類離開非洲的時間，可能比考古學家原先推算的更早。據信，古人類可能在逾六百萬年前就在非洲出現，約在兩百萬年前多次遷徙潮離開非洲。首批遷徙的可能是直立人（Homo erectus）或巧人（Homo habilis），他們是絕種的上古人類族群。現代人類的祖先智人（Homo sapiens）則約在三十萬年前首度出現。

研究共同作者、英國艾希特大學教授德內爾（Robin Dennell）表示，該研究提供證據，顯示古人類出現亞洲的時間早於先前推算。現今最古老的已知非洲古人類化石，是衣索比亞出土的顎骨，估計有兩百八十萬年歷史。除非洲以外，目前最古老的近人類考古證據在亞洲，為西亞喬治亞德瑪尼斯（Dmanisi）發現的頭骨與人造物品，可溯及一百七十七萬及一百八十五萬年之間。然而，最新發現使得人類現身非洲以外地區的時間往前推至少二十五萬年。