北約允漲軍費? 盟邦打臉川普

2018-07-13

〔編譯管淑平／綜合報導〕上任後一直批評北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）盟國分擔防務份額太低的美國總統川普，不僅在北約峰會上要求盟國軍費需提前到明年一月增加至其國內生產總值（ＧＤＰ）的二％，之後更獅子大開口，要求最終目標須倍增至四％，並於十二日會議結束後逕自宣稱，在他強力警告後，盟邦已經接受他的要求，將顯著提高軍費支出。但是隨即遭北約否認。

川普十二日在第二天峰會結束後、轉往英國前，臨時召開記者會，宣稱峰會「達成極大進展」，「昨天我讓他們知道我對目前情況非常不高興」，「現在我們皆大歡喜」，這次會議展現出「很好的共同合作精神」，「北約現在比兩天前又更強大了」。

僅確認2024達到2％目標

川普沒說哪個國家承諾了什麼，只說盟邦會提早達到二％的目標，之後還會繼續提高。但是北約隨即否認川普的說法，指會一如原本規劃和時程提高軍費，也就是落實二○一四年北約峰會達成的軍費佔ＧＤＰ二％之協議。法國總統馬克宏召開記者會說，盟邦確認二○二四年達到二％目標，如此而已。

十二日議程安排原訂討論烏克蘭、喬治亞加入北約事宜，但是川普提出四％目標以及在會中發言岔題再度批評盟邦國防預算不足，令會議變調。北約隨即要求烏、喬非成員國離席，舉行二十九個成員國緊急會議討論川普的要求，會議很快就破局，英國首相梅伊、德國總理梅克爾等國領袖也取消一連串記者會和雙邊會談。

兩名了解會議內容的消息人士透露，川普會中要求盟國明年一月前達到二％目標，「否則美國會自行其是」，但是沒有直接挑明會退出北約。馬克宏也說，「川普不論是在公開或私下場合，從未威脅要退出北約。」 川普在記者會上未正面回答是否做此威脅，只說他認為他可不經國會就退出北約，「但是沒有這個必要」。

這場峰會一如北約官員會前所擔心，一開始就氣氛不好。川普十一日批評德國高度依賴俄羅斯能源和軍費太低，招來梅克爾反擊。兩人當日稍後面對面會談，在媒體面前堅稱雙方關係依舊良好，然而，川普當晚在推特上抱怨「若德國為了能源天然氣付給俄羅斯數十億元，北約有什麼用？」「必須付ＧＤＰ的二％，立刻，不是二○二五年」；十二日推文再批德國付錢給俄羅斯，「令人無法接受！」

川普十一日還點名已經兌現和還沒達到二％承諾的國家。根據北約公布的最新數據，各盟國軍費佔ＧＤＰ比率達到二％者：美國三．六％，希臘二．二％，愛沙尼亞二．一四％，英國二．一％，波蘭二％。法國、德國分別為一．八％、一．二％。