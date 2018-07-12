填補南太權力真空 中國擬辦太平洋島國峰會

2018-07-12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南太平洋島國巴布亞紐幾內亞總理歐尼爾（Peter O’Neill）透露，中國國家主席習近平有意在年底亞太經濟合作會議（APEC）於巴國登場前，與太平洋島國領袖舉行高峰會。對此，紐西蘭警告，中方企圖填補該地區長期以來的權力真空。

歐尼爾九日在斐濟國會的演說中邀請台下議員，「與中國國家主席習近平閣下一同參與太平洋島國領袖峰會，時間點為十一月十二至十八日的APEC領袖峰會前，習主席抵巴國首都莫士比港（Port Moresby）國是訪問期間。」歐尼爾並未說明議程細節，但這場峰會勢必引發該地區兩大國澳洲和紐西蘭關切。

澳、紐兩國長期視大洋洲為後院，但中國近十餘年來在當地的影響力倍增。澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」估計，中國在二○○六至一六年間對太平洋島國的金錢援助，包括優惠貸款在內，高達十七億八千萬美元（約五四七億台幣）。有別於此前無動於衷的冷漠，坎培拉和威靈頓當局近來相繼表示，有意資助太平洋島國基建計畫，以抗衡中國透過「一帶一路」計畫拓展影響力。

此外，坎培拉當局上月底宣布，將採購六架美軍MQ-4C人魚海神（Triton）無人偵察機；威靈頓當局也在九日表示，將添購四架P-8A海神式（Poseidon）反潛巡邏機，目的都是加強監控南太平洋，以抗衡中國軍事擴張。紐國代理總理皮特斯直言，南太平洋地區的地緣政治競爭漸趨白熱化，因為澳、紐等國留下待填補的權力真空，讓「某些國家」趁虛而入。

除南太平洋地區，習近平十日出席「中國—阿拉伯國家合作論壇」會議時也承諾，將提供兩百億美元貸款與十六億美元金融援助，續推「油氣+」合作模式，深化全產業鏈合作，帶動中東經濟復甦。路透指出，此舉顯示中方企圖在中東地區扮演更有力角色。