性強迫症 世衛列精神疾病

2018-07-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）近期首度將「強迫性性行為（性強迫症）」（compulsive sexual behavior disorder）—通常稱為性成癮（sex addiction）—列為其「國際疾病分類」第十一修訂版（ICD-11）的精神疾病之一。專家相信，此舉有助於醫界明確界定精神疾病，但也有學者持保留態度。WHO強調，不能將性強迫症等同於性成癮。

以往，性衝動相關問題未曾被列為精神疾病，其定義也相當模糊。ICD-11將「性強迫症」定義為「具有長期無法控制、強烈且不斷重複的性衝動，並引發相關釋放性欲行為」，症狀包括重覆性活動變成「某個人的生活重心，達到忽視健康及個人照料，或忽視他人利益、活動及責任的程度等」；患者與此疾患對抗一段期間，產生明顯痛苦，對個人、家庭、社交、教育、職業等方面造成重大傷害。

然而，美國臨床醫師用於診斷精神問題的「心理疾病診斷統計手冊」（DSM），並未在其二○一三年最後一次更新中將「性強迫症」納入分類，甚至未提供附錄，因為解釋此行為的研究依然有限。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）學者提摩太‧方（Timothy Fong）指出，數世紀以來，人們試圖了解性慾亢進成因，多年來有各種名稱，但相關學術研究僅始於四十年前。如同賭博成癮，部分專家質疑是否可將性強迫症列為成癮，因為其中並沒有藥物或酒精等物質遭到濫用，但科學研究也顯示，這類重複行為會改變大腦功能。

今年六月，世衛曾將「電玩失調症」（gaming disorder）列入ICD-11名單，但臨床醫師並非全然同意，部分人士針對這是否屬於獨立疾患展開爭論，還有人質疑性是否可以成癮，並視這項標籤為潛在恥辱。