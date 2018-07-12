中國異議人士秦永敏 再判囚13年

2018-07-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕蹲苦牢時間總和在中國政治犯名列前茅的「中國人權觀察」組織六十四歲創辦人秦永敏，二○一五年初因「接受外媒採訪及寫文章過多」被押，一六年六月遭檢方以「涉嫌煽動顛覆國家政權罪」提起公訴後，十一日由湖北省武漢市中級人民法院判處有期徒刑十三年，褫奪政治權利三年，創中國歷來「顛覆國家政權罪」定罪者刑期之最。

中國坐牢最久政治犯

「老牌政治犯」秦永敏從一九七○年代至二○一二年共被抓捕、拘禁卅九次，下獄長達廿三年，一九九九年人在獄中曾獲諾貝爾和平獎提名，為文化大革命結束以來坐牢時間最長的政治犯之一。非營利組織「中國人權捍衛者」（ＣＨＲＤ）抨擊中國國家主席習近平，「對人權的殘暴鎮壓仍在持續」。

被捕拘39次、坐牢23年

秦永敏一九七六年曾參與「四五運動」，七八年在武漢創辦民主刊物《鐘聲》，響應中國當代民主運動開端「西單民主牆」，還協助中國民主黨成立，自此成當局眼中釘。八二年因「反革命宣傳煽動罪」坐監八年，八九年六四期間才出獄。但九三年又對六四發表看法，公開反對北京申奧；同時起草《和平憲章》，要求平反六四並釋放政治犯，再被控罪判處勞教兩年。

九七年秦永敏創辦「中國人權觀察」，九八年他再因「顛覆國家政權罪」入獄十二年。重獲自由後，他發起多項活動聲援劉曉波。一三年，秦永敏籌組「玫瑰中國」主張「全民和解、人權至上、良性互動、和平轉型」，但「玫瑰中國」和「中國人權觀察」註冊續受刁難，他也在一五年一月因「接受外媒採訪及寫文章過多」被捕，隔年遭起訴，今年二月疑因國際關注才獲釋，但至今仍遭監控。