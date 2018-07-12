威懾中國 美擬升級B52轟炸機

2018-07-12

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國「軍事網」十日報導，美國空軍上月發布資訊徵求說明書，徵求承包商升級B-52同溫層堡壘轟炸機的彈藥掛載能力，用以「確保空軍面對新興威脅時保持領先地位，尤其是對於太平洋地區的侵略者」，甚至可能掛載俗稱「炸彈之母」（MOAB）的GBU-43/B大型空爆炸彈，向中國表達強硬立場。南海地區正值美國與中國角力的敏感時刻；美軍上月甫派遣B-52轟炸機飛近南沙群島上空。

劍指「太平洋侵略者」

該份資訊徵求說明書中提到，B-52轟炸機目前搭載的機翼外掛架設計於一九五九年，自一九六○年代投入服役，當時沒有人料想到未來需要搭載超過五千磅的武器；而新的機翼外掛架必須能搭載五千磅至兩萬磅的多種武器，彈藥容量相當於原本的四倍。

翻修引擎 延役至二○五○年

空軍希冀B-52轟炸機能服役至二○五○年代，也正推動引擎翻修計畫。至於外掛架相關升級計畫尚在初期階段；軍方內部人士表示，資訊徵求說明書「僅用於可能承包商的市場研究」。據「大眾機械」（Popular Mechanics）雜誌報導，美國空軍現有兩種重量超過五千磅的武器，兩萬磅的GBU-43/B以及三萬磅的GBU-57巨型鑽地彈（MOP）。B-52最多可攜帶七萬磅的彈藥，理論上已具備攜帶MOP的能力，及兩翼各掛載一枚MOAB。

更新機翼外掛架 可能掛載21600磅炸彈之母

MOAB重量達兩萬一六○○磅（約九八○○公斤），破壞力相當十一噸黃色炸藥。但前述配置幾乎不可能落實，因為MOP和MOAB用途不同。

另外一種可能性，則是前美國國防部長卡特（Ash Carter）在二○一六年首次提出的「火力機」（Arsenal Plane）概念，亦即將現有的大型飛機轉型為飛行彈藥庫，掛載聯合空對地距外飛彈（JASSM-ER）之類的大型飛彈，針對衛星、無人機、F-22及F-35等匿蹤戰機發現的目標，發動大規模攻擊。

據報導，美軍最近幾週已投入具備搭載核彈頭能力的B-52至南海周邊，時機正值美國與北韓間的關係混沌未明，以及中國持續在南海地區擴張軍力之際。此前，美國防部已在最新國防戰略報告中，抨擊中國行使強勢經濟實力、擴大南海軍事化，持續威嚇周邊國家，挑明美方將採取更積極軍事立場，應對中、俄的競爭。

炸彈之母MOAB小檔案

炸彈之母：GBU-43/B大型空爆炸彈

性質：超大型全球定位系統導引自由落體炸彈，號稱美國軍武庫中威力最強大的非核子武器

重量：2萬1600磅（9800公斤）

長度：9.17公尺

直徑：102.9公分

爆炸當量：11噸黃色炸藥

破壞半徑：1.6公里

資料來源：綜合外電、維基百科

整理：國際新聞中心