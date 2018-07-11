為奶粉商反母乳？ 川普辯假新聞

2018-07-11

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕紐約時報八日揭露，美國為了維護嬰兒配方奶粉行業的利益，今年春季在世界衛生組織（ＷＨＯ）力阻一項鼓勵餵母乳及控管配方奶廣告的決議，並以貿易懲罰、不提供軍事支援等條件，要脅拉丁美洲及非洲多國退出該決議。對此，美國總統川普九日推文痛批該篇報導為「假新聞」，聲稱「美國強力支持餵母乳，但我們不認為應該否決女性取得配方奶的管道。許多女性因營養不良和貧窮，需要這個選項」。

紐時指出，此事可做為川普政府在公衛和環境議題上支持企業利益的案例，也反映川普政府對待全球性國際機構的態度，即以威脅和批評做為談判手段。但美國國務院官員九日也駁斥紐時報導，強調婦女有權得知母乳替代食品的所有資訊，而世衛組織的決議草案對此造成阻礙。美國衛生部則聲稱，並未對他國施壓。

世衛長期推廣寶寶出生後的前六個月完全哺餵母乳，母乳可哺育至兩歲或兩歲以上。史丹福大學醫學院全球健康創新中心（ＣＩＧＨ）告訴紐時，川普顯露出自己在這個議題的無知，「營養不良和貧窮正是你絕對需要哺餵母奶的情況，因為這種情況下，通常無法找到安全乾淨的水源來沖泡配方奶。」

紐時報導，這份決議最初寫入「過去數十年的研究顯示，母乳對嬰兒的健康更有助益，各國應保護、促進和支持母乳哺餵，採取措施控管母乳替代食品的不準確或誤導性宣傳」，但美國要求刪除「保護、促進和支持母乳哺餵」等字眼，並對控管母乳替代食品等部分提出質疑。

厄瓜多代表證實，美國私下警告，若厄國支持該項協議，將對厄國實施貿易懲罰、撤回軍事支援。烏拉圭、墨西哥等國官員也透露，至少十幾個拉美及非洲貧窮國家，由於擔心支持該決議將遭美方報復，而選擇撤簽。多名知情人士表示，美國曾揚言，可能削減支付給世衛的經費；美國去年支付世衛八．四五億美元，相當於世衛預算的十五％，也是該組織最大單一資金來源。

該項決議最後在俄羅斯介入下，修改少部分用語後通過，僅按照美國要求刪除「世衛組織支持制止不恰當推銷母乳替代食品的國家」。據悉，嬰兒配方奶粉行業每年市值達七百億美元（約兩兆一千五百億台幣），其中位居龍頭地位的美國亞培藥廠，便曾大手筆資助川普政府。

  • 美國政府為了維護嬰兒配方奶粉業的利益，不惜在世界衛生組織力阻一項鼓勵餵母乳及控管配方奶廣告的決議。圖為一名哥倫比亞婦女去年十一月在首都波哥大一座公園裡公開餵母乳，推廣餵母乳的好處。（法新社檔案照）

    美國政府為了維護嬰兒配方奶粉業的利益，不惜在世界衛生組織力阻一項鼓勵餵母乳及控管配方奶廣告的決議。圖為一名哥倫比亞婦女去年十一月在首都波哥大一座公園裡公開餵母乳，推廣餵母乳的好處。（法新社檔案照）

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