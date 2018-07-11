為奶粉商反母乳？ 川普辯假新聞

2018-07-11

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕紐約時報八日揭露，美國為了維護嬰兒配方奶粉行業的利益，今年春季在世界衛生組織（ＷＨＯ）力阻一項鼓勵餵母乳及控管配方奶廣告的決議，並以貿易懲罰、不提供軍事支援等條件，要脅拉丁美洲及非洲多國退出該決議。對此，美國總統川普九日推文痛批該篇報導為「假新聞」，聲稱「美國強力支持餵母乳，但我們不認為應該否決女性取得配方奶的管道。許多女性因營養不良和貧窮，需要這個選項」。

紐時指出，此事可做為川普政府在公衛和環境議題上支持企業利益的案例，也反映川普政府對待全球性國際機構的態度，即以威脅和批評做為談判手段。但美國國務院官員九日也駁斥紐時報導，強調婦女有權得知母乳替代食品的所有資訊，而世衛組織的決議草案對此造成阻礙。美國衛生部則聲稱，並未對他國施壓。

世衛長期推廣寶寶出生後的前六個月完全哺餵母乳，母乳可哺育至兩歲或兩歲以上。史丹福大學醫學院全球健康創新中心（ＣＩＧＨ）告訴紐時，川普顯露出自己在這個議題的無知，「營養不良和貧窮正是你絕對需要哺餵母奶的情況，因為這種情況下，通常無法找到安全乾淨的水源來沖泡配方奶。」

紐時報導，這份決議最初寫入「過去數十年的研究顯示，母乳對嬰兒的健康更有助益，各國應保護、促進和支持母乳哺餵，採取措施控管母乳替代食品的不準確或誤導性宣傳」，但美國要求刪除「保護、促進和支持母乳哺餵」等字眼，並對控管母乳替代食品等部分提出質疑。

厄瓜多代表證實，美國私下警告，若厄國支持該項協議，將對厄國實施貿易懲罰、撤回軍事支援。烏拉圭、墨西哥等國官員也透露，至少十幾個拉美及非洲貧窮國家，由於擔心支持該決議將遭美方報復，而選擇撤簽。多名知情人士表示，美國曾揚言，可能削減支付給世衛的經費；美國去年支付世衛八．四五億美元，相當於世衛預算的十五％，也是該組織最大單一資金來源。

該項決議最後在俄羅斯介入下，修改少部分用語後通過，僅按照美國要求刪除「世衛組織支持制止不恰當推銷母乳替代食品的國家」。據悉，嬰兒配方奶粉行業每年市值達七百億美元（約兩兆一千五百億台幣），其中位居龍頭地位的美國亞培藥廠，便曾大手筆資助川普政府。