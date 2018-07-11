一個都沒少 泰洞穴13人全救出

2018-07-11

受困18天 13頭野豬全出洞

〔編譯陳正健／綜合報導〕全球矚目的泰國睡美人洞救援行動進入第十八天，十九名潛水員十日再度潛入積水洞穴裡，成功救出受困的最後五人，包括四名少年足球隊員及一名教練，整個行動將等到照料他們的三名泰國海軍海豹部隊人員與一名醫生完成撤離後結束。海豹部隊在臉書宣布任務成功，「我們不知道這是奇蹟、科學或是什麼，所有十三頭野豬（他們的足球隊名）已經出洞」，「大家都安全，好耶（hooyah）」。

當救援行動大功告成，在當地政府辦公室守候的志工與全球媒體爆出歡呼聲。包括美國總統川普與英國首相梅伊都發文祝賀，川普說，僅代表美國恭喜泰國海軍部隊，「這是如此美麗的一刻，都自由了，幹得好」。梅伊說，「十分欣喜救援成功，全世界都關注，也向所有人的勇氣致敬」。

救援過程 少年有吃抗焦慮劑

最後一波救援行動在泰國當地上午十點過後展開，歷時約九小時，十九名潛水員中，有許多人連續三天參加救援任務。根據海豹部隊臉書，第九、第十名少年於下午四點左右出洞，第十一、第十二名少年則在六點左右，二十五歲的教練艾卡波是最後一位離開。早前謠言傳出，為避免毫無潛水經驗的少年在過程中恐慌，曾餵食他們鎮定劑，以加速救援行動，泰國總理帕拉育駁斥此說，但證實有給予他們抗焦慮劑。

泰國公共衛生部告訴媒體，前兩波搜救行動脫困的八名少年，全數身心健康狀況良好，其中有人體溫稍低、心跳較慢或右腳擦傷，但未有人發燒。Ｘ光及抽血檢測顯示，其中兩名少年有肺炎症狀，但服用抗生素後呈「正常狀態」。第一批獲救的四名少年是十四至十六歲，已能正常飲食，這些孩子都是足球隊員，免疫系統良好，但仍需在清萊醫院觀察至少七天，接受心理師等醫療人員評估。

專家憂心，少年們在洞內飲用被污染的水，接觸鳥類及蝙蝠等動物糞便，可能有感染風險，亦有可能留下心理創傷等長久傷害。他們將持續接受隔離觀察，直到確定未有感染。帕拉育九日已與家屬透過隔離窗探視這些少年，與他們揮手互動。

住院要戴墨鏡 觀察有無感染

少年們由於連日受困黑暗洞穴，住院期間要戴墨鏡適應光線，他們偶爾看著電視，院方安排清淡且易消化食物，但他們胃口很好，吵著要吃巧克力麵包，醫生已作通融。國際足球總會（ＦＩＦＡ）曾允諾，將邀請脫困少年們觀賞俄羅斯世足決賽，但醫生評估後指出，他們需留院觀察，無法成行。

為感謝殉職的潛水員沙曼，脫困十三人待健康恢復後，將依泰國習俗短暫出家唸佛，從事慈善活動，紀念這位救命恩人。沙曼為前海豹隊員，自願於六日參加救援，但潛入洞穴運送氧氣瓶回程途中，不幸氧氣耗盡，昏迷後送醫不治。