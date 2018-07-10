不滿梅伊 英脫歐、外交大臣雙雙請辭

2018-07-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國去年正式啟動退出歐盟程序後，首相梅伊六日雖以強硬姿態讓內閣通過未來仍與歐洲保持密切貿易關係的計畫，卻也激怒主張「硬脫歐」的黨內疑歐派，九日由退出歐盟事務大臣戴維斯（David Davis）請辭打響第一槍，退出歐盟事務副國務大臣貝克（Steve Baker）及外交大臣強森也隨後請辭，不僅嚴重挑戰梅伊地位，也為英國後續脫歐之路埋下新變數。

脫歐事務大臣為梅伊前年七月上任後的新設職務，負責監督及審查英國脫歐過程的一系列談判工作，屬疑歐派的戴維斯雖為首任脫歐大臣，但其角色近數月來因梅伊主導談判策略而漸形失色。梅伊為了進一步達成其屬意的「軟脫歐」計畫，甚至威脅不認同的閣員立即下台走人。

不過，戴維斯強調，請辭目的並非「想把她拉下台」，而是當前政策讓英國脫離歐洲關稅同盟及單一市場的願景，「看來愈來愈不可能」，也讓英國居於談判弱勢。他不相信梅伊六日強行通過的脫歐計畫可行，因而自認已非脫歐大臣最佳人選。他認為英方在脫歐談判中「給太多且給得太容易」，希望他下台有助英國對抗歐盟的步步進逼。

梅伊並不認同上述看法，九日立刻指派住房、社區與地方政府部部長拉布（Dominic Raab）轉任戴維斯遺缺。而強森在梅伊準備和國會報告脫歐計畫的三十分鐘前請辭，激怒許多保守黨議員。

英國前年舉辦的去留歐盟公投，乃前首相卡麥隆在二○一五年國會大選為穩住保守黨第一大黨地位而開出的政治支票，卻使保守黨陷入前所未見的分歧，英國對歐洲法院管轄權限、人口自由流動政策等議題的立場，該因經濟利益做出何等妥協，黨內至今仍未取得共識。梅伊去年雖以擴大脫歐談判的民意基礎而提前舉行大選，保守黨席次卻未過半，必須與北愛爾蘭聯盟黨共組聯合政府；若保守黨持續分裂，加上脫歐談判代表戴維斯已帶頭不挺，梅伊政策要過下議院這關恐有難度，首相一職將面臨嚴重考驗。