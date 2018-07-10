8少年脫困 泰洞穴剩5人

2018-07-10

〔編譯魏國金／綜合報導〕泰國當局九日在第二回合營救受困睡美人洞少年足球隊員的行動中，成功再救出四人，連同前一天獲救四人，迄今已八人脫困。目前尚有四名球員及其教練等待救援，他們受困岩洞已逾兩週。針對首批獲救的少年，泰國內政部長阿努彭說：「今天早上他們表示肚子餓，想吃打拋豬肉飯。」

少年想吃打拋豬肉飯

第二輪救援行動於當地時間九日上午十一時展開。救援行動指揮官納隆薩指出，受困者的狀況並未惡化，「由於擔心雨勢，我們將加快進度。」他說，動員的泰國與外籍潛水員團隊陣容更大，其中有些人取代前一天參與救援、已精疲力竭的潛水員。儘管下過傾盆大雨，但全天候抽水讓洞內水位並未升高。

下午約五時，一輛救護車從洞口附近出發，前往直升機停機坪。直升機起飛後，周邊民眾為該名當日首位獲救者歡聲雷動。營救行動於晚間八時結束，目擊者指出，期間共出動四輛救護車。隨後，參與行動的泰國海軍海豹部隊在「臉書」說，「兩天，八條野豬，太酷了！」該足球隊隊名為「野豬」。

考量到未脫困者家屬的感受，當局並未公布獲救者身分。阿努彭表示，首批獲救的四人仍在曼谷醫院進行檢查，基於可能感染的風險，他們仍無法與至親親密接觸，家屬只能透過玻璃隔牆看著他們。網友暱稱他們為野豬一號、二號、三號與四號。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，整個脫困過程包括步行、涉水、攀爬與潛水。每個少年戴著全罩式潛水面具，由兩名潛水專家帶著他的氣瓶，陪同他在高濁度、強水流的洞穴積水中潛水。最艱困的部分是半途的Ｔ字三岔口段，因該段非常狹小，潛水員必須取下氣瓶才能通過，而在挺進到充當「前進基地營」的「三號穴室」時，受困者可在該處休息，然後步行出洞，全程耗時約五至六小時，潛水員來回一趟則需十一至十二小時。

十二名年紀在十一歲至十六歲的「野豬」足球隊隊員與一名教練上月二十三日入洞探險時，因豪雨阻斷去路而受困，至七月二日才被發現一行人困在距離洞口約四公里的一塊十公尺見方的土坡，此後他們才開始接受潛水訓練，其中有些人甚至還不會游泳。由於洞內含氧量下降，加上雨季豪雨勢必使洞內水位上升，當局與時間賽跑進行救援行動。