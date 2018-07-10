709大抓捕滿3年 維權律師仍失聯

2018-07-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕二十個國際及港台人權、律師團體八日在美國紐約福坦莫大學法學院，召開第二屆中國人權律師節，頒發首屆中國人權律師獎，紀念「七○九大抓捕」三週年，呼籲國際社會關注中國政府侵害人權現況。由於獲獎的維權律師高智晟、王全璋迄今仍下落不明，兩人的獎項分別由高智晟的妻子耿和、流亡美國的維權律師陳光誠代領。中國政府二○一五年七月起大舉拘捕逾三百名維權律師和人權志士，至今仍有多人失蹤，或遭囚禁、酷刑虐待。

「美國之音」中文網報導，耿和八日泣不成聲地表示：「今天是高智晟失蹤的第十一個月，也是第三百四十天。剛才看了這個短片，我心裡難受，我真的很思念我的先生，我們九年沒有見面了。在過去的九年，我天天尋找他，一會兒在監獄，一會兒不知道在哪裡，一會兒在秘密的地下室。」

未開庭也見不到 家人愁腸

另一名獲獎人王全璋「被失蹤」逾千日，至今未開庭審理，也不讓家人和律師會面；他的妻子李文足相信，丈夫是因為不肯屈服認罪，才有今天的結果。日前，香港泛民主派「公民黨」立法會議員陳淑莊，曾公開讀出李文足寫給王全璋的一封發不出的家書，信中說：「咱們結婚六年，分開三年。兒子泉泉最近總是問我：『我的爸爸是不是死了？』我回答：『你爸爸去打怪獸了，打完怪獸就回家！』全璋，為了你，我什麼困難都不怕，你也要為了我，堅強的活下來啊！」

廿多名律師被吊照

「七○九大抓捕」事件至今三年，維權律師李蘇濱、李柏光已在迫害下先後去世，目前仍有周世鋒、江天勇、唐荊陵、夏霖等多名維權律師繫獄，余文生、李昱函等人被捕，廿多名律師被吊銷執業執照。

美國律師基金會的哈利迪教授認為，中共當局對維權律師的殘暴鎮壓已經讓世界覺醒，看到一個幾乎是害怕一切的政權，「中國領導人害怕公民社會，害怕維吾爾穆斯林，害怕工人、西藏佛教徒…他們害怕香港的法治自由、公民社會的生活方式；當然還害怕台灣，一個可以由少數民族和漢民族一起建立的開放的政治社會。他們當然也害怕那些在乎中國人尊嚴和自由的外國人。」