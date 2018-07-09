創群組批中共 河北教授丟教職

2018-07-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國學術界自四月起接連有教師因言論惹禍上身，自由亞洲電台（ＲＦＡ）報導最新一例，為河北工程大學臨床醫學院副教授王剛六日遭校方解聘，理由是「言論違反師德」、違反勞動紀律及遲到早退等。然而，王剛受訪時表示，真正原因應是他常在「微信」上發表批評政府言論，二○一二年他曾發表公開信，呼籲中共推動政治改革。

王剛自二○一二年起透過網路發表反腐敗、維權言論，遭當局重點監控，今年更在微信上創建「中國百姓維權」及「上海百姓維權」群組，預言中國不會走上民主憲政道路。他在今年五月曾遭警方傳喚，遭到粗暴對待，此後行動受限，當局甚至派人以「科研助手」名義監視他。

王剛說，「中國國家機器如此強大，老百姓講真話有什麼用？」在中國，對上級只有服從，沒有申辯和表達自己意見的機會，令他感到絕望。他今年就要退休，校方先是以他遲到、早退及曠職為由，扣他兩、三萬塊錢，七月六日又找藉口將他解聘。

美國之音（ＶＯＡ）中文網引述觀察家評析，愈來愈多跡象顯示，中共領導層不斷在大學校園加強推動意識形態，防止「外國滲透」，控制言論自由。前香港立法會議員、中國維權律師關注組主席何俊仁批評，此舉將中國帶入一個「歐威爾（Orwellian，即極權主義）時代」的荒唐。

今年四月以來，已先後有北京建築大學副教授許傳青、武漢中南財經政法大學副教授翟桔紅、廈門大學嘉庚學院教授尤盛東等學者，因課堂言論遭學生舉報，受到校方懲處、解聘或提報註銷教師資格。

另一方面，九日為「七○九大抓捕」事件三週年，中國人權律師團發表公開信指控，中國政治環境愈趨惡劣、社會分崩離析、人們避談政治、維穩機器大行其道。過去一年有多達十六名律師因吊銷或註銷牌照，失去執業資格，多名律師遭到誣陷、關入看守所承受酷刑，其中被拘已逾千日的律師王全璋迄今音訊全無。