川普手機 成各國領袖熱線

2018-07-09

一對一私聊 幕僚全不知情

〔編譯茅毅／綜合報導〕華盛頓郵報披露，美國總統川普二○一七年一月入主白宮後不久，就開始將私人手機門號告知加拿大總理杜魯道、法國總統馬克宏、墨西哥總統潘尼亞．尼托等他國領袖，要大家有事「直接打給他」，導致連白宮高層幕僚都不清楚川普與外國領袖一對一電話會談的內容，不僅危及國家安全，也讓幕僚和盟邦提心吊膽。

據報導，美國總統與他國領導人的談話必須遵照聯邦法規，由白宮戰情室一手安排，白宮通常會做好準備工作與紀錄。其作業程序是：白宮國家安全顧問會先向總統簡報，並由研究各國及各地區的專家提供總統在電話中應該提到的重點等資料。通話開始後，國安顧問全程在側。結束後，文字紀錄會發給白宮重要幕僚，讓這些幕僚公布。

但匿名美歐政府官員透露，川普去年四月即曾與杜魯道有過這類通話，事先毫不知情的白宮幕僚直到加國政府公布兩人電話會談摘要後，才得知有此事。由於沒有同步紀錄，只好憑藉川普的記憶拼湊談話內容，白宮最後被迫草草發佈聲明，僅說這是「一通很友好的電話」。據報導，兩人在電話中討論美、加乳品及木材貿易議題，杜魯道抱怨美方課徵的關稅「不公平」，美方的要求也「毫無根據」。

川普每天晚間鮮少會讀幕僚為他準備、很可能出現在他與外國領袖談話時的相關議題簡報資料。幕僚還特地將最重要的資訊挑出，集中在一個紅色文件夾裡，俾便川普閱讀。華郵認為，喜憑直覺、不按牌理出牌等率性而為的行事作風，已令部分美國盟邦與最貼身的幕僚擔心，川普十六日在芬蘭赫爾辛基與俄羅斯總統普廷舉行「雙普會」時，恐對北約組織（ＮＡＴＯ）主要假想敵俄國做出讓步。在十一至十二日於布魯塞爾舉行ＮＡＴＯ高峰會前，這類作風也導致川普政府釋出的訊息混淆不清。

幕僚要求加強資安 川普嫌麻煩

多名民主黨聯邦參議員六月間曾經聯名要求負責總統反情報工作的官員，就川普使用手機與網路的方式進行威脅評估，他們認為川普的作法既「不顧後果」，且危害國安。川普則以「很不方便」、「太麻煩」為由，忽視幕僚加強其手機資安的措施。