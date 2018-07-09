哈佛研發新疫苗 一劑抗多種HIV病毒

2018-07-09

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕人類近四十年前發現愛滋病（AIDS）後，迄今全球已有約三千七百萬名患者，估計每年新增一百八十萬起病例。醫學期刊「刺胳針（The Lancet）」六日刊登的最新研究指出，美國哈佛醫學院研發出一種可對付多種愛滋病毒株的「萬能」疫苗，初步人體試驗顯示可有效激發人類免疫系統反應，現已進入第二期臨床試驗。這是近三十五年來，第五種挺進第二期臨床試驗的愛滋疫苗，堪稱重大里程碑。

挺進2b期臨床試驗 成果最快3年後出爐

報告指出，哈佛醫學院教授巴羅區（Dan Barouch）團隊研發的「第一型人類免疫缺乏病毒（HIV-1）」實驗性疫苗、「馬賽克腺病毒血清型26（mosaic Ad26）」抗原及其套膜蛋白「gp140」加強版，已在1及2a期臨床試驗取得重大成果。實驗顯示，該疫苗可激發健康成人的免疫系統反應，也能保護恒河猴免受「猿人免疫缺乏病毒（SHIV）」感染。

研究團隊繼續挺進2b期臨床試驗，徵集非洲南部兩千六百名高染病風險的婦女進行疫苗有效性評估，相關研究成果預計二○二一至二二年出爐。研發愛滋疫苗的困難之處，在於愛滋病毒有許多菌株，且擅長變異，能躲避人體免疫系統攻擊。而該疫苗的特別之處，在於抽取不同型態的愛滋病毒株基因組合製成，即所謂的「馬賽克」疫苗，而過去的疫苗多半僅適用於特定病毒株。

過去僅有四種愛滋疫苗挺進人體有效性試驗階段，二○○九年泰國一．六萬人參與的疫苗被視為迄今最有效，但也只能降低人類三十一％感染機率，不足以支持繼續研發。雖然目前尚未證實該款「馬賽克」疫苗可保護人類免受愛滋病毒感染，但巴羅區指出，七十二隻受試的恒河猴，有六十七％未受感染。此外，也沒有人類受試者出現第四級副作用的情況。

研究人員二○一五年二月至十月實施該疫苗的第一期暨第二期前期臨床試驗，從南非、泰國、美國、烏干達、盧安達共十二處臨床試驗中心，徵集三百九十三名年齡介於十八歲至五十歲、且對「第一型人類免疫缺乏病毒」低感染風險的健康成人，隨機分為八組進行為期四十八週的試驗。結果顯示，該疫苗在所有接種者體內「激發強烈的免疫反應」，疫苗的安全性及耐受性良好，僅有五人（一％）出現第三級副作用；副作用包括胃痛、腹瀉、暈眩和背痛等。