西日本梅雨成災 85死58失蹤

2018-07-09

〔駐日特派員林翠儀／東京八日報導〕受到旺盛梅雨帶的影響，西日本地區連日豪雨成災，截至八日深夜已知有至少八十五人喪生、五十八人下落不明，傷亡人數仍持續增加中，財損至六日已達十三億九千萬日圓（約三億九千萬台幣）。日本政府今天上午緊急成立「非常災害對策本部」，首相安倍晉三指示全力救人救災。然而，由於受災範圍太廣，目前仍有不少地區無法得知確切災情。

日本政府上次成立「非常災害對策本部」，是在前年的熊本大地震後。這次豪雨災情遍及日本北陸到九州及四國，政府對二十三個府縣約一九○萬戶、四三○萬人發出疏散指示或建議。日本氣象廳對各地發佈的大雨特報，雖已於今天午後解除，但仍呼籲各地注意土石流和河川氾濫等災害。

由於災情嚴重，日本警方、消防、自衛隊、海上保安廳救援部隊已出動五萬四千人及四十一架直升機投入救災。安倍表示，這是一場與時間的戰鬥，指示各單位靈活部署，全力救災。

部分地區累積雨量破千 釀潰堤與土石流

每年此一季節由南到北移動的梅雨帶，進入七月正好橫貫九州及本州中部。氣象廳指出，梅雨帶受到太平洋高壓及南方濕暖空氣的影響，形成「線狀降雨帶」，五日起七十二小時內全日本有十四府縣九十三觀測所降下破紀錄的豪雨，其中岐阜縣郡上市降雨量達一○五八毫米，四國中央的愛媛縣富鄉村七四四．五毫米、岡山縣倉敷市二五四．五毫米、廣島市四五四毫米，驚人雨量達到往年七月整月份雨量的一．七到三倍。

連日大雨造成多處河川潰堤及土石流，其中災情最嚴重的岡山縣倉敷市真備地區，由於流經該地的高梁川支小田川有多達四處潰堤，當地有三分之一地區淹水，面積廣達一千二百公頃，至今天中午仍有上千人受困在醫院、建築物房頂等處，救難單位出動直升機和船艇持續救助中。另外，知名的日本酒品牌「獺祭」位於山口縣岩國市的工廠也因淹水而停工，廠內九十萬瓶「獺祭」宣告報廢，生產線可能需要數月時間才能恢復。

上千人受困醫院與屋頂 透過推特等求救

日本總務省消防廳八日晚間發表，目前西日本地區有二十府縣、三萬多人疏散到避難所過夜，其中廣島人數最多，超過一萬一千多人。日本媒體報導，部分民眾由於淹水或道路中斷，被困在家中無法動彈，許多人透過「推特」等社群媒體發文求援。大阪地區上月十八日發生芮氏規模六．一強震，許多受災房屋尚未修復，擔心大雨造成二度災害，許多民眾根本不敢回家。

八日晚間十時公布的數據顯示，西日本十三個府縣共有至少八十五人罹難、六人重傷，五十八人下落不明，部分罹難者是遭大水沖走、土石流或倒塌的房屋活埋。