世界最小隻狗狗 南韓複製49分身

2018-07-08

〔編譯魏國金／綜合報導〕二○一二年以來，吉娃娃「奇蹟米莉」（Miracle Milly）以五四四公克的體重、九．六五公分的身高，成為金氏世界紀錄「在世最小狗狗」的紀錄保持犬。上月，牠再度締造一項世界紀錄：南韓寵物複製公司以解開牠嬌小身型的遺傳密碼為由，複製了牠四十九隻的「分身」，使牠成為全球「複製最多的狗」。

現年六歲的米莉，二○一一年出生於波多黎各。牠出生時體重不到一盎司（二十八公克），導致獸醫認為牠恐夭折。不過，飼主塞姆勒（Vanesa Semler）以滴管每兩小時餵食一次，硬是將牠拉拔長大，現在牠的身體大小相當於一顆大蘋果。

三十八歲的塞姆勒是吉娃娃育犬者，她說，有天在電視上看到一隻欲爭取金氏世界紀錄的幼犬足足有米莉四倍大，於是她為愛犬接受訪問，引起金氏世界紀錄組織注意，此後米莉聲名大噪，網路的粉絲超過卅萬人。

首爾「秀岩生物科技研究基金會」研究人員主動找上現居於加州的塞姆勒，表示希望能複製米莉，以理解牠如此嬌小的遺傳密碼。為了進行該計畫，科學家抽出米莉的細胞，並將帶有遺傳資訊的細胞核植入一枚捐贈的卵細胞內，之後再將發展中的胚胎置入代理孕母的子宮，以生出米莉的複製分身；該過程類似一九九六年全球第一隻複製動物「桃莉羊」的試驗。

去年八月，第一批米莉的複製寶寶出生，所有十二隻犬現由塞姆勒一家飼養。她表示，這些幼犬的性格、長相與米莉如出一轍，只是有些體型稍微較大，「牠們非常聰明、像米莉一樣愛玩耍」，「但米莉是獨一無二的，儘管牠們有相同的眼睛，皮毛的印記也一樣，但我認為，你無法再製牠。」