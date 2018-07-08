洞穴含氧量剩15% 泰伴潛搶救13人

2018-07-08

最快今日展開救人行動

〔編譯張沛元／綜合報導〕泰國北方的足球隊少年與教練受困地底洞穴事件，可望在八日有突破性發展，美國廣播公司（ＡＢＣ）七日根據所取得的美國政府內部報告獨家報導，泰國軍方與來自美、英等多國的潛水員，最快可能會在八日以「伴潛」（buddy diving）方式，將受困孩童帶離洞穴；官方也證實，未來三至四天是最佳救援時間，會待潛水志工七日晚間與八日抵達後展開救援行動。稍早，受困少年親筆寫下的報平安家書曝光，教練則向家長致歉。

清萊府首長、泰北睡美人洞救援任務指揮官納隆薩七日表示，由於天氣配合及過去幾天連日抽水讓洞內積水水位下降，營造良好的救援條件，否則當地若再度降雨導致洞內二氧化碳濃度升高，受困師生安全堪慮。納隆薩說，救援計畫的決定性因素是水愈少愈好，這是一場與雨水及時間的奮戰，發現受困者只是小勝，而非戰爭結束；發現、救援與回家三役全勝才是終戰。

ＡＢＣ報導，泰國海軍已向軍方、內政部與清萊府長官簡報救援計畫，泰國總理帕拉育則是在七日早上聽取簡報；倘若獲得批准，第一階段救援行動（架設設備與清除洞內障礙）可望在當地時間七日晚間六時完成；較危險的第二階段救援行動，最快可能在八日一早展開，主要是以一名有經驗的成年潛水員帶著一名受困少年游泳的「伴潛」方式，協助受困者脫離蜿蜒又積水的洞穴。救援團隊除了泰國軍方，還有來自美、澳、英、其他歐洲與亞洲國家的潛水員與工作人員。

天氣預報顯示，當地八日有大雨來襲；泰國軍方六日曾說，洞內含氧量已降至十五％，顯示救援行動迫在眉睫。

少年寫信報平安 教練致歉

此外，當局七日公布受困少年與教練的親筆短箋，這十二名年齡介於十一歲至十六歲的男孩，在信中向親人報平安，請父母不用擔心，海豹部隊成員把他們照顧得很好；有些少年甚至還提醒家人，等出去後，不要忘了幫他辦生日派對或帶他去吃炸雞；受困者中唯一的成年人、二十五歲的足球教練艾卡波（Ekkapol Chantawong）則向家長致歉，但也強調孩子們目前都很好，「我保證我會竭盡所能照顧好孩子們」。