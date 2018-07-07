麻原彰晃創教 稱為了救贖可殺人

2018-07-07

〔編譯張沛元／綜合六日報導〕從盲人針灸師、末日教派宗師，到化武攻擊死囚，六十三歲的奧姆真理教教祖麻原彰晃，六日與另外六名教派成員伏法，結束充滿爭議與罪惡的一生。

麻原本名松本智津夫，一九五五年出生於熊本縣八代市，因右眼弱視左眼幾乎全盲而就讀啟明學校，據稱在校期間曾霸凌同學。麻原畢業後擔任針灸師與開設藥局，一九八二年開始涉足宗教活動，並以「麻原彰晃」之名在東京開設瑜伽教室，八四年成立奧姆神仙會，八七年更名為奧姆真理教，憑藉吸引對時值日本泡沫經濟期之社會現狀不滿的年輕人，教義包括允許為了救贖而殺人的奧姆真理教迅速壯大。

自稱在喜馬拉雅山得道的麻原擅長洗腦，要求信徒絕對服從，不少有意打退堂鼓的信徒遭虐殺或失蹤，包括在一九八九年欲退教而遭絞殺的田口修二，協助受害教徒的律師坂本堤一家三口則在半年後遭到滅門。奧姆真理教在九○年以真理黨名義推派包括麻原等廿五名教派幹部參選眾議院選舉，結果全軍覆沒，成為奧姆真理教轉趨武裝的關鍵。

奧姆真理教敗選後開始製造槍械與沙林毒氣，九四年對長野縣松本市的法官宿舍發動沙林攻擊，造成八人死亡與至少六百人受傷，隔年三月於東京地下鐵再度以沙林犯案，造成六人死亡與至少六千人受傷。麻原於同年五月在位於山梨縣上九一色村的道場落網。

麻原在○六年死刑確定。至於奧姆真理教在麻原落網後一度苟延殘喘，稍後改名為Aleph，隨後因內部分裂而有成員出走，另成立「光輪」與「山田集團」，警方已加強戒備嚴防信眾自殺或報復。