東京地鐵沙林事件 麻原彰晃伏法

2018-07-07

1995年化武恐攻 與信徒7人絞刑

〔編譯張沛元／綜合六日外電報導〕日本末日教派奧姆真理教教祖（創始人）、一九九五年三月東京地下鐵沙林毒氣事件主謀麻原彰晃（本名松本智津夫）與該教六名幹部共七人六日伏法，廿多年前震驚全球的邪教化武攻擊就此劃上句點，被害者家屬認為執行死刑理所當然，已故親人終於可以安息。儘管國際間反對死刑聲浪不斷，日本政府表示，身為執行死刑國家，面對重大犯罪者仍不得不執行死刑。

日本法務省表示，犯下包括東京地下鐵沙林毒氣事件等十三起案件總共造成廿七人死亡的麻原彰晃，是在被關押的東京看守所以絞首方式執行死刑，同日在東京、大阪、廣島與福岡等不同看守所另有早川紀代秀、井上嘉浩、新實智光、土谷正實、中川智正與遠藤誠一等六名過去是奧姆真理教幹部的死囚伏法，為十三名奧姆真理教一系列犯行死囚首度被執行死刑，單日處決量之大，據信為例來之冠。

被害者家屬：親人終於安息了

據判決，麻原等七名死囚犯的犯行包括坂本堤律師一家三口滅門、松本沙林毒氣攻擊、東京地下鐵沙林毒氣攻擊、ＶＸ毒氣殺人，以及興建沙林毒氣工廠與非法製造小型武器。被害者家屬對麻原等人伏法表示欣慰，在東京地下鐵沙林事件喪命的地鐵副站長高橋一正的遺孀靜江（譯音）受訪表示，這一天終於到來，對麻原執行死刑理所當然，她苦等廿三年已無淚可流；因協助欲脫離奧姆真理教成員而遭牽連並滅門的律師坂本的母親祥與（譯音）則說，如今她終於能告訴兒子、媳婦與小孫子「結束了，安息吧」。

根據日本刑事訴訟法，死刑應於確定後六個月內執行；麻原延宕十二年才伏法，主因在於共犯的審判尚在進行中；隨著最高法院今年一月駁回逃亡十七年的共犯之一高橋克也的上訴，麻原等人伏法便進入倒數計時。

女法相簽死刑令：麻原窮凶極惡

日本法務大臣上川陽子六日表示，麻原的犯行史無前例，窮凶極惡，令日本與國際陷入恐慌，法務省執行死刑，可謂慎之又慎。一五年民調顯示，八成日本民眾支持死刑。