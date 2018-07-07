中國特工無孔不入 德議員險淪間諜

2018-07-07

〔編譯陳正健／綜合報導〕德國媒體「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）六日獨家報導，二○一六年夏季期間，中國人士曾數度接觸一名德國保守派國會議員，試圖提供他金錢以換取情資。德國情報機構「聯邦憲法保衛局」（BfV）在該名議員赴中旅行前對他發出警告，據信中國的情報單位是幕後黑手。

南德日報揭露，德國總理梅克爾領導的「基督教民主聯盟／基督教社會聯盟（CDU/CSU）」聯邦議會黨團一名負責外交政策的重量級議員，於前年夏季在社群媒體認識一個名為「王傑森」（Jason Wang）的中國經理。王經理對他的專業讚不絕口，期望他提供「分析見解」，並答應支付首筆三萬歐元作為酬勞，當時該議員產生興趣，兩人開始頻繁通信。

起初，王經理僅請教關於德國外交政策的一般性問題，但隨後挖掘德國政治運作內幕，所幸BfV及時介入，告知議員王經理真實身分，令議員深感意外。另外，柏林反情報問題專家亦證實，聯邦議會一名工作人員曾受王經理介紹，曾多次飛往中國提交數份「分析報告」，獲得一萬歐元酬勞。

南德日報說，王經理自稱是某德中關係促進會經理，但此身分純屬虛構，背後疑為中國國家安全部。對此，中國駐德大使館反駁指控「毫無根據」 。中國外交部發言人陸慷說，他從未聽過此事，未有相關訊息。

今年四月，BfV局長馬森曾警告，應對中國公司投資或購買德國高科技公司心生警惕，亦呼籲要留意對以聯邦議員、政府機構及有關部門為目標的大規模滲透行為。去年，BfV曾指控，中國情報單位利用全球最大職業社交網站領英（LinkedIn）等社群媒體的假證號，收集德國官員及政治人物的個人情資。