殲15墜機頻傳 共軍急需新艦載機

2018-07-07

〔編譯茅毅／綜合報導〕共軍唯一一艘服役中的航空母艦「遼寧號」，目前採用被稱為俄羅斯蘇愷33雙發動機空優戰鬥機「山寨版」的殲15做為艦載機。香港「南華早報」引述中國空軍副司令張洪賀、軍事專家和消息人士報導，鑑於殲15發生一連串機械故障與墜機事故，並造成飛行員死傷，迫使中國正加緊研發新型艦載機。

北京此前僅坦承殲15出過兩次嚴重墜機事故，但消息人士對南早指稱，實際上迄今至少發生過四次，肇因為「不可原諒的機械故障」，殲15是一款「有問題的飛機」。

二○一六年四月，四十幾歲的共軍飛行員曹先建因駕駛的殲15飛控系統故障而身受重傷，一年多後才康復。三週後，年僅廿九歲的飛行員張超在進行模擬著艦時，發生同樣問題，跳傘後不治。消息人士說，之後，殲15全面停飛三個月。航空專家一開始還拒絕承認其存在設計問題，直到發生第二起墜機事故後才同意。

據報導，諸多中國自製戰機的引擎、氣動設計和改裝有問題。但一名中國海軍退伍軍人透露，有缺陷的新機未進行更多試飛，飛行員被迫駕駛，還要求飛行員將就一下。他說，共軍飛行員受訓時，會被告知有義務「保住貴重的飛機」。

殲15最大起飛重量卅三公噸，乃全球現役最重艦載機。中國海軍專家李傑表示，中國有必要研發一款新型艦載機，好提升其航艦編隊的戰鬥效率。

俄國國營電視台「Vesti」五日在報導中直指，殲15就是蘇愷33山寨版，其事故頻傳的原因在於中國自己安裝的機載系統。儘管殲15源自蘇愷33，但莫斯科當時其實拒絕出售蘇愷33，也不願提供技術援助。之後，中國輾轉從烏克蘭購入一架原型機，中國才得以造出殲15。