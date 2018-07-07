川金2會？ 龐皮歐3訪北韓

2018-07-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐六日第三度、也是上月十二日「川金會」後首度訪問北韓，將與平壤高層就北韓棄核的具體作法和時間表進行協商，盼一掃國際社會近來對北韓棄核誠意的諸多質疑。此外，日本共同社指出，北韓擬在瑞士舉行第二次「川金會」，且有意邀請中國和南韓共襄盛舉，時間點料落在明年一月。

龐皮歐獲北韓勞動黨副委員長金英哲和外交部長李勇浩接風，並首度在平壤過夜、下榻「百花園迎賓館」。龐皮歐行前稱，「川普總統相信金正恩想為北韓人民創造不同、明亮的未來。我們都希望這是真的。」除了棄核細節，龐皮歐也將與朝方談論歸還韓戰期間美軍戰死士兵遺骸。南韓朝鮮日報指出，龐皮歐將轉交川普信件予金正恩，還將贈送英國歌手艾爾頓強（Elton John）的唱片《火箭人》（Rocket Man）。此為川普上次會談提及之歌曲，但金稱沒有聽過，是此次送禮淵源，惟不確定龐皮歐是否獲金正恩接見。

美國情報官員表示，上述兩大議題是評斷平壤是否有意協商的指標，「如果他們認真討論，我們就能詳談『最終去核化』之定義。」美國前駐南韓大使金成一日與北韓敲定龐皮歐訪朝後，美方原先堅持的「全面、可驗證、不可逆的非核化」（ＣＶＩＤ）字眼，在國務院聲明中被改成「最終、全面與可驗證的非核化」，引起各界質疑美方態度軟化，使龐皮歐此次成果備受矚目。龐皮歐六日與金英哲相談近三小時，翌日將繼續進行會談，八日將與日韓當局磋商會談結果。

北韓假棄核？川普緩頰

與此同時，針對美國情報指北韓近幾個月來繼續生產可做為核武燃料的濃縮鈾一事，川普五日再度為北韓緩頰，指稱金正恩已八個月未進行核武或飛彈測試，且他與金「都了解彼此」，也相信金將為北韓擘劃不同的未來。

據共同社引述日本外交界消息指出，北韓已指派外交官前往瑞士首都伯恩、達沃斯、日內瓦等城市，蒐集當地舉辦國際會議的場所、飯店等資訊，以做為第二次「川金會」的參考資訊，且屆時將邀請中國、南韓當局一同參與。報導推測，平壤可能計畫在明年一月達沃斯舉行「世界經濟論壇」期間，與美方等舉行一系列會談。