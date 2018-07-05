歐巴馬平權政策 川普政府全廢了

2018-07-05

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國川普政府三日宣布，撤銷前總統歐巴馬時代就平權措施所提出的政策方針，政府不再鼓勵大學將種族納入審核入學申請的考量，意即川普政府將提倡不論種族背景的大學招生標準。平權措施係指政府透過法律、政策方針，在聘僱和入學評估時對過去遭排擠的族群、尤其是少數族裔或女性，給予特別考量，防止及矯正因膚色、種族、性別等造成的歧視。民權團體譴責川普政府此舉與數十年來的法院判例逆向而行。

這些歐巴馬時代為了鼓勵學校招生時考量種族，以促進多元化而提出的政策方針，雖然不具法律強制力，但校方可能在面臨訴訟時據此辯護。這項政策轉變凸顯數十年來與平權措施有關的政治爭議，多年來保守派一直批評此舉傷害白人和亞裔學生的入學機會，多次訴訟到最高法院。

司法部、教育部三日聯名發給各大學的信函宣稱，撤銷七項二○一○至一六年間實施的平權措施政策方針，指其「提倡逾越憲法的政策偏好及立場」。司法部發言人歐麥利說，「行政部門不能藉由制訂凌駕法律的政策方針，來繞過國會或法院」；教育部長戴佛斯聲明，最高法院已判定哪些平權措施政策符合憲法，「法院白紙黑字的判決，是處理此複雜議題的最佳方針。」

平權措施目前正面臨重要十字路口：常在最高法院指標案件中扮演關鍵游離票的大法官甘迺迪將於月底退休，川普得以提名質疑或反對平權措施的人選。最高法院最近一次於一六年「費雪訴德州大學奧斯汀分校案」中，判決大學招生可繼續考量族裔因素，當時主要意見書正是由甘迺迪執筆。近期最受矚目的平權措施訴訟，則屬「學生要公平入學」（ＳＦＦＡ）組織控告哈佛大學限制招收亞裔學生人數涉及歧視一案。