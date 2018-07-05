波蘭司改 民眾聲援被退休大法官

2018-07-05

〔編譯張沛元／綜合報導〕挨批破壞司法獨立的波蘭最高法院改革新法三日午夜生效，被迫退休的最高法院大法官四日一早無視新法規定照常到班，大批不滿新法的民眾也聚集在最高法院外聲援與抗議；歐洲聯盟（ＥＵ）則已就此採取法律行動，預料最後將交由歐盟的最高法院「歐洲法院」定奪。

數千名抗議人士在位於首都華沙的最高法院外齊唱國歌，並高呼「法庭自由」、「不能動（法官）」、「憲法」等口號；依照新法理應退休的最高法院首席大法官格爾斯多芙（Malgorzata Gersdorf）仍照常上班，並感謝群眾相挺。她說，現身是為了捍衛憲法與法治，「我希望法律秩序將重返波蘭」。抗議群眾稍後遊行至總統府，表達對簽署新法的總統杜達的不滿。

波蘭自由派日報「選舉報」四日在社論中批評新法是「對最高法院的洗劫強奪」；中間派的「每日消息報」則稱最高法院將陷入雙頭馬車局面。格爾斯多芙三日曾表示要去度假，並已指派臨時代理人伊武爾斯基（Jozef Iwulski），但總統助理穆洽堅稱格爾斯多芙必須依法退休。

波蘭右派執政黨「法律與公正黨」（PiS）以效率不彰與司法體系遭脫離民意的法官集團把持為由，推動全面司法改革，立法過程爭議不斷，也屢次引爆民眾抗議。有關最高法院大法官退休的新法已於三日正式生效，主要內容在於將大法官退休年限從七十歲降至六十五歲，導致現年六十五歲、任期要到二○二○年才屆滿的格爾斯多芙被迫提早退休，七十三名法官中也有多達三分之一被迫提前退休。諷刺的是，新任首席大法官伊武爾斯基現年六十六歲，按照新法也應退休。

最高法院大法官退休新法被視為波蘭執政黨整肅最高法院、藉政治力控制司法的手段，被斥違憲。歐盟與人權團體曾對波蘭司法改革提出警告，歐盟執委會更在二日就此對波蘭展開訴訟程序。