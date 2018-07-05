上海女反中共暴政 對「習近平」潑墨

2018-07-05

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國之音（ＶＯＡ）中文網報導，一名中國女網友「@feefeefly」四日清晨在上海海航大廈前表示，反對中共獨裁專制暴政，並直播向中國國家主席習近平的宣傳畫像潑墨的過程，聲稱她對習近平恨之入骨，並要求國際組織介入調查中共對她實施的「腦控迫害」。據信該名女子已遭逮捕。

據報導，這段被該女網友稱為「行為藝術」的影片在「推特」等社群媒體上廣泛傳播。四日下午，該名女網友推文聲稱，「現在我的門外有一群制服的人。待會換好衣服就出去。我沒有罪。有罪的是傷害我的人和組織。」

女子遭逮 推特遭封鎖

美國之音致電上海市公安局宣傳處查證此事，接聽電話的工作人員表示，對此事不了解。該名女子的推特帳號隨後遭到封鎖。一名網友「華涌」指稱，女子名為「董瓊瑤」。

該推特帳號一天前曾發出一則推文，表示「所有人應該有免於恐懼的權利。明天上街溜達，如果激怒我，那就撕吧。活著人不人鬼不鬼的被共產黨跟蹤監控滋擾一年多，我也忍受夠了…」

據報導，有網友將此事比作一九八九年破壞北京天安門城樓毛澤東畫像的湖南青年喻東嶽、餘志堅和魯德成。他們以裝上顏料的雞蛋投擲毛像。魯、喻兩人被以「反革命破壞」和「反革命煽動」等罪名，判處十六年和二十年徒刑；被視為「主謀」的餘志堅則被判無期徒刑，據傳去年已在美國病逝。

二○一六年，自美國學成歸國的中國留學生權平，推文分享穿著印有「#XITLER #習包子 #大撒幣」字樣的Ｔ恤，諷刺習近平是「習特勒、大傻Ｂ」，聲稱要在十月一日中國國慶日穿上這件衣服，走上街頭遊行，結果他在國慶日前夕便遭逮捕，被控煽動顛覆國家政權罪。