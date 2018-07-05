日本加賀號 將巡航南海印度洋

2018-07-05

〔編譯陳正健／綜合報導〕路透四日獨家報導，日本兩名官員透露，日本將出動最大型直升機護衛艦、號稱「直升機航空母艦」的「加賀號」前往南海與印度洋，從九月起展開兩個月的巡航任務，這也是日本直升機護衛艦連續兩年巡航南海。日本希望藉此提高在此戰略海域的軍事存在，並促進印度太平洋地區的自由開放。

加賀號全長二四八公尺，甲板可供多架直升機同時起降。匿名官員透露，加賀號將有一艘護衛艦陪同，將在包括印尼在內的東南亞國家停留，並停靠印度及斯里蘭卡等國港口，並可能與他國舉行臨時聯合演習。對此，海上自衛隊發言人表示無法回應。

加賀號被形容為「準航母」，因日本和平憲法限制而設計成護衛艦。該艦去年三月開始服役，母港為廣島縣吳市。去年，日本曾派遣其同級姊妹艦「出雲號」，前往南海及印度洋進行類似巡航。路透分析，日本在前述海域能見度變高，反映日方與美國對中國積極推動南海軍事化的共同關切。

中國聲稱擁有大部分南海主權，已在其聲索島礁及淺灘建設基地，並增強在印度洋的海軍活動。美國定期在南海進行海空巡邏，以確保航行自由。今年五月，美國將夏威夷的「太平洋司令部」更名為「印太司令部」，呼應日本及澳洲提倡的更廣泛區域戰略。

日本並未參與美軍在南海的航行自由任務，以避免挑釁中國。日中兩國在東海海域有釣魚台群島（日稱尖閣諸島）等主權紛爭，而中國海警局改隸武裝警察部隊後首度發佈的線上消息，便是聲稱派遣艦艇編隊在釣魚台海域巡航。海警局改隸武警後將由中共中央軍委管轄，日方擔心海警局與海軍加強合作，在釣魚台附近加緊活動，甚至強化武裝。