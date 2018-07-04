涉貪上億美元 大馬前總理納吉布被捕

2018-07-04

〔編譯周虹汶／綜合報導〕馬來西亞前總理納吉布因涉入「一個馬來西亞發展有限公司」（１ＭＤＢ）中飽私囊上億美元案，三日下午遭到馬國反貪腐委員會拘捕。納吉布預計四日上午出庭，馬國媒體指出，他將被控包括洗錢、貪污、背信等超過十項罪名。

被控逾10項罪名 預計今上午出庭

這起弊案震撼馬國長達三年，二○一五年美國《華爾街日報》帶頭踢爆有六億八千一百萬美元資金流向納吉布戶頭，但他那時大權在握，不僅開除調查本案的檢察總長，之後就算美國、新加坡和瑞士等國調查人員不斷公布新案情，納吉布依舊不為所動。隨著其領導的「國民陣線」五月因國會大選敗選下台，馬國出現獨立六十一年以來首度政黨輪替，在二度上台的總理馬哈地誓言肅貪的步步進逼下，納吉布三日終於在吉隆坡的家中被捕。

馬哈地強調，逮捕納吉布不過是調查起點，全案諸核心人物所扮演角色尚須多月才能全數釐清，馬國部分前朝官員已被限制出境；而美國司法部視為全案操盤手的馬國卅六歲金融人士劉特佐，尤為了解金錢去向的關鍵人士，但馬哈地並不接受其轉為污點證人以躲過刑事起訴的提議，當局上月已對疑似人在中國的他發出正式通緝令。

至於納吉布之妻羅斯瑪，美國政府稱她拿１ＭＤＢ資金去買了上千萬美元鑽石，是否同樣面臨被捕命運，目前不明。但羅斯瑪所生的納吉布繼子阿濟茲（Riza Aziz），除了他創立的製片公司「紅岩電影公司」（Red Granite Pictures）三月為不當得利於１ＭＤＢ而支付美國政府六千萬美元和解金，三日也出面接受馬國反貪腐委員會傳喚。但羅斯瑪始終指控外界對她花錢方式的批評係出於政治動機；而阿濟茲先前已聲稱不知金錢來源，雖紅岩製作的「華爾街之狼」一片特別感謝了劉特佐一家，令人起疑。

１ＭＤＢ是納吉布九年前上任之初主導成立的國有投資公司，目前債台高築八十億美元。根據馬國目前調查，納吉布在二○一三年馬國國會大選期間，把１ＭＤＢ的錢拿去資助自家政黨選戰，１ＭＤＢ旗下一一年成立的「ＳＲＣ國際」近千萬美元資金流入納吉布私人帳戶則是導致他三日被捕的關鍵，當局截至上週已凍結逾九百個問題帳戶。又根據美國司法部民事訴狀，１ＭＤＢ有四十五億美元遭不當挪用，除了納吉布私人戶頭進帳六．八一億美元、羅斯瑪珠寶、阿濟茲的豪宅與遊艇，資金還流向紅岩電影公司。