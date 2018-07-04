中國人大副校長勉學生：守住道德良知底線

2018-07-04

中國大吹「告密」歪風 教授因言入罪

〔編譯茅毅／綜合報導〕法國國際廣播電台（ＲＦＩ）二日報導，中國大學院校颳起「告密風暴」，告密之風盛行，有教授因此遭解聘，大學教師人人自危。如七十一歲的廈門大學教授尤盛東，最近遭學生舉報而被解聘，校方僅稱他「言論偏激」。對此，北京「中國人民大學」副校長吳曉求近日在該校財政金融學院畢業典禮致詞時提出忠告，希望在學生和社會新鮮人能守住「人生底線」，即「道德、良知與人性的底線」，尤其是「不告密」。

外籍副校長撰文批十九大 管理職遭撤

英國「金融時報」二日也報導，英國諾丁漢大學與「浙江萬理學院」合辦的「寧波諾丁漢大學」外籍副校長司馬輝（Stephen Morgan），由於去年底替英國諾丁漢亞洲研究院寫了一篇批評二○一七年中共第十九次全國代表大會（十九大）的文章，半年後就遭校方解除其管理職位。

前述吳曉求的致詞，原標題為「堅守人生的底線」，由於與中國校園近來頻傳的告密風暴密切相關，在中國網友間引發熱議。他在演說中特別著重良知及道德的底線，即「不說謊、不告密、不獨利」，要做光明正大、堂堂正正、心中坦蕩的人。他表示，告密者通常「投機鑽營、靈魂和心理扭曲」。

據指出，一九八九年六四天安門事件後，中共開始在中國的重點大學執行所謂的「學生信息員」制度，這種特務學生專事打小報告、舉發教師一切違背當局要求的言論。根據武漢「中南財經政法大學」官網，該校二○一五年四月即已要求每班原則上應設立一名信息員，直接向教務處報告。

校園設「學生信息員」 舉發教師言論

西安「西北政法大學」副教授諶洪果指出，這向來是中共強化管控大學意識形態的重要手段，但近兩年來更趨嚴重。針對二○一二年中共十八大後，多位中國大學教授在課堂上因發表「過激」言論而遭撤職，ＲＦＩ引述北京歷史學者章立凡報導，當局刻意在校園滲入告密文化，箝制學生獨立思想。

在司馬輝的案例中，寧波諾丁漢校內的中共黨官聲稱，他的文章令校方感到尷尬，因此運作解除其管理職位。司馬輝此前即直言不諱地批評諸多中共支持的舉措，例如反對中國禁止進口當局視為敏感的原文教科書。

司馬輝證實，目前僅擔任教職，但已不再是管理委員會成員。對此，他只解釋道，定期調整委員會乃常態。在中共強化對大學的管控下，中國的中外合辦大學處境艱難。在中國國家主席習近平掌權後，除加強管控外國教材，還開設許多中共支持的課程及「習近平思想」的研究機構。