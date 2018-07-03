性行為須明確同意 瑞典新法引發激辯

2018-07-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於去年由美國開始席捲全球的「＃我也是」反性騷擾女權運動，引發無數受害者巨大迴響，瑞典一日生效的強暴罪新規明文指出，僅有另一半自由明確地以言語、行動或其他形式表示同意而發生的性行為方屬合法，否則均涉及性侵罪行。由於過度背離一般民眾現實性愛生活，又等同強迫法官未來以爭議雙方「同意」與否來判案，才剛上路即引發激烈論戰。

須明確同意 否則都算性侵

瑞典過去規定，涉及威脅、暴力等強凌弱狀況，才能以性侵罪名起訴嫌犯，定罪刑期最長可達六年，加害弱者更可關上十年。當地去年受害者逾七千人，較前年暴增一成；而逾萬受害者因「＃我也是」運動挺身公開自身遭遇後，以尊重女權自詡的瑞典政府立法不落人後，五月由國會通過性犯罪新定義，瑞典首相洛夫文（Stefan Löfven）介紹新規定時還特別說明，「性必須是一種自願的行為。」

然而，協助起草的瑞典法官漢內爾（Anna Hannell）強調，絕非要求大眾求歡時必須「正式說『好』」，或出動應用程式按同意鍵等極端手法，對方肢體配合也等同於答應。

不過，部分人士嘲諷建議，民眾日後為求自保，作愛前還是應先簽個約；惟屆時雖有萬全準備，恐也性致全消。但根據總部位於英國倫敦的線上民意調查公司「輿觀」（YouGov）在德國所作調查，受訪者贊同引進相關法律，因「不願就是不願」一向為德國認定性侵罪的基本原則，凡遇對方明確以言語或肢體動作表示不從，全案即涉強暴。