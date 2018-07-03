北韓廢核設期限 波頓：一年內辦到

2018-07-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕儘管北韓領導人金正恩上月在新加坡「川金會」中對美國總統川普當面做出朝鮮半島無核化承諾，各界疑慮依舊不斷。美國近日報導甚至直指北韓慣於欺騙，不僅持續生產核武專用的核燃料，秘密基地也不只外界所知寧邊核設施一處。對此，美國國家安全顧問波頓一日強調，沒有任何一方「過分天真樂觀」，聲稱美方計畫一年內讓平壤全面廢除核生化武器及彈道飛彈計畫。

波頓一日對哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）「面對全國」表示，美國國務卿龐皮歐近期將與北韓商議此事，為川普政府首度就「川金會」達成的「朝鮮半島全面無核化」共識提出具體時間表。龐皮歐也自稱正計畫與金正恩會面，以利雙方將去核承諾細節具體化，還強調平壤態度認真。龐皮歐的提案建議平壤，從申報所有武器、生產設施和飛彈開始。由於美國情報機構不確定北韓擁有多少核武，此舉將是檢覈北韓誠意的第一個真正考驗。

波頓的一年廢核計畫遠較龐皮歐激進，紐約時報指出，這反映川普政府內部對於如何讓承諾符合現實的問題出現拉鋸。國家廣播公司（ＮＢＣ）上月三十日引述政府的情報報導，北韓核武使用的核燃料依舊持續增加，且秘密生產基地有好幾處，沒有任何「減少核資源或停止生產的證據」。

北韓製造核彈的指標性濃縮鈾提煉廠，位於稱為「寧邊核設施」的「寧邊原子能研究中心」，也是北韓對外公開的唯一一座。但研究北韓事務的「北緯卅八度」（38 North）網站指出，最新衛星影像顯示，不僅當地持續有動作，還有相關設施正在其他地點動工。

川普：核協議有可能不會奏效

川普政府始終對檢驗北韓廢核進度一事加以閃躲，專家擔憂，即使真與北韓達成一年內全面棄核的談判，卻僅針對寧邊核設施而忽略北韓正另起爐灶的事實，還解除先前對北韓的相關國際制裁，美方屆時可謂真正全盤皆輸。川普一日受訪時也坦承，儘管他相信金正恩的誠意，但他和金正恩達成的終止核威脅協議，「有可能」不會「奏效」。