移民政策不同調 德執政聯盟陷分裂

2018-07-03

〔編譯魏國金／綜合報導〕德國總理梅克爾在巴伐利亞姊妹黨「基督教社會聯盟」（ＣＳＵ）因移民政策與她攤牌，而她對於該黨黨魁兼內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）揚言辭去兩職務不為所動後，二日面臨執政聯盟恐將崩解的局面。

基社盟黨魁兼內政部長嗆辭

賽賀佛一日在討論是否接受梅克爾上週於布魯塞爾達成的移民協議的黨會議上提出辭職意向。他的同僚說服他二日與梅克爾會談，以化解長期來的嫌隙。他表示，將在三天內做出去留決定。梅克爾領導的「基督教民主聯盟」（ＣＤＵ）在去年九月大選後，甫於三個月前與基社盟以及中間偏左的「社會民主黨」（ＳＰＤ）組成執政聯盟。

由於十月的巴伐利亞邦選局艱困，基社盟堅持在移民議題上展現強硬立場，賽賀佛希望在德國和奧地利邊界遣返已在歐盟其他國家登記的庇護尋求者，但遭梅克爾斷然拒絕，表示德國不應採取片面行動。據悉，賽賀佛並不滿意上週的歐盟移民協議。若賽賀佛真的走人，基社盟可提出替代人選，使梅克爾保住執政聯盟，但最可能取代賽賀佛的黨魁人選，其移民立場更為強硬，使執政聯盟岌岌可危。

可能改找綠黨或自民黨結盟

若基社盟與基民盟長達七十年盟友關係告終，將使梅克爾政府喪失國會多數席次，德國恐將陷入政治動盪。梅克爾可轉向注重環保的綠黨或重商的自由民主黨，尋求組成新的執政聯盟，或在國會發動不信任投票，進而促成新大選。

基社盟副主席拉謝特（Armin Laschet）二日與基民盟召開危機會議前表示，該黨希望維持兩黨結盟，並對此抱持信心。基民盟秘書長克蘭普─卡倫鮑爾則說，該黨高層均「團結力挺」梅克爾，「與歐洲夥伴共同推動有效的人道解決方法」。

民調顯示，反難民、反伊斯蘭的「另類選擇黨」（AfD）將在十月巴伐利亞地區選舉中挺進當地議會，致使該黨在德國十六個邦都掌握席次。去年該黨首度進入國會。基社盟在猛打梅克爾數週後並未獲利。德國佛爾沙（Forsa）研究中心的民調顯示，多達六十八％的巴伐利亞人支持梅克爾尋求的全歐移民解決共識，而非德國單打獨鬥。二日公佈的另一份民調則顯示，基社盟選民有四十九％支持梅克爾，四十八％支持賽賀佛與該黨。