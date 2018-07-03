墨西哥首都 選出首位女市長

2018-07-03

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕墨西哥一日舉行總統、國會議員、地方首長等公僕選舉。民調公司「米托夫斯基（Mitofsky）」預估，五十六歲的猶太裔科學家、環保人士兼左派政治人物薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）將以四十七．五％至五十五．五％得票率，當選北美洲最大城市、墨國首都墨西哥市有史以來的第一位女性市長。

不過，薛恩鮑姆成為墨西哥市第一位民選女市長，嚴格來說卻不是第一位出任墨西哥市市長的女性。此前，另一名女性羅布雷斯（Rosario Robles）也曾於一九九○至二○○○年間出任墨西哥市代理市長。

薛恩鮑姆出生科學世家，曾在墨西哥國立自治大學攻讀物理學，獲得能源工程博士學位，也曾任聯合國顧問。她在學期間曾參與校內學生運動，一九八七年與學運活動家伊馬士（Carlos Imaz）結婚，一九八九年協助創辦左派「民主革命黨」；伊馬士是墨國政壇的左派知名人物，二○○四年被控收賄後退出政壇，一六年與薛恩鮑姆離婚，兩人育有一女。

薛恩鮑姆本屆代表總統當選人羅培茲所屬的左派「國家復興運動黨」參選，堪稱羅培茲的親密盟友；羅培茲二○○○年當選墨西哥市市長後，曾任命薛恩鮑姆擔任環境局局長；羅培茲一二年離開「民主革命黨」、自組「國家復興運動黨」時，薛恩鮑姆也與他一同進退，在「國家復興運動黨」二○一四年正式成立時入黨。

最血腥選季 145名候選人喪命

這次多合一選舉也被稱為「史上最血腥」選季，去年墨西哥毒梟之王古茲曼（Joaquín Guzmán Loera）被引渡到美國後，開啟墨國黑道大混戰，加上地方性選舉攸關小型犯罪集團的勢力分配，政治謀殺幾乎變成家常便飯，據估計去年九月迄今已有至少一四五名政治人物被殺害。