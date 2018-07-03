高倡肅貪 羅培茲當選墨西哥總統

2018-07-03

作風爭議 有墨版川普之稱

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕墨西哥一日舉行大選，選舉總統、國會議員、地方首長等公僕。官方預估開票結果顯示，前墨西哥市市長、左派「國家復興運動黨（Morena）」候選人羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）囊獲逾五十三％選票，力壓執政黨「革命制度黨（ＰＲＩ）」候選人米德、保守派「國家行動黨（ＰＡＮ）」候選人安納亞等競爭對手，成為墨國現代史上首位得票數過半的總統當選人，成功打破近一世紀以來由ＰＲＩ和ＰＡＮ兩大黨輪流執政的慣例。

將致力留在北美自貿協定

現年六十四歲的羅培茲一日午夜在首都墨西哥市發表勝選演說：「這是歷史性的一天，也將是永誌難忘的一夜。我們正在邁向新的階段，我們即將翻轉墨西哥。」羅培茲強調，剷除嚴重的貪腐弊端將被列為執政後的第一優先要務，改變政府打擊販毒集團的策略。他誓言打造「真正的民主」，承諾「不會建立獨裁政權」，並表態願與美國尋求「友誼和合作」，致力使墨國留在「北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）」。羅培茲預定十二月一日就任總統，任期六年。

願與美國尋求「友誼和合作」

這是羅培茲第三次角逐總統大位，有「墨版川普」之稱的羅培茲以「頑固」著名，是墨國政壇最具爭議的人物之一，評價兩極。羅培茲一九七○年代開始效力於ＰＲＩ，八○年代協助創辦左派「民主革命黨（ＰＲＤ）」，二○○○年當選墨西哥市市長，一舉躍上全國政治舞台。他先後在二○○六年、一二年兩度參選總統失利，一二年離開ＰＲＤ，自創「國家復興運動黨」。

川普推文道賀 稱期待共事

許多墨國選民表示，票投羅培茲是因為厭倦貪腐和暴亂，以及美國對墨國的敵視，「這個男人（羅培茲）是唯一能讓川普對墨西哥人停止迫害、種族歧視的人…如果連他也救不了我們，那也只能聽天由命。」美國總統川普一日已推文恭賀羅培茲勝選，表示他「非常期待」與羅培茲共事。此前，川普數度要求墨國政府出資興建邊境圍牆，隔絕「罪犯」和「強姦犯」，甚至威脅撕毀ＮＡＦＴＡ，讓美墨關係降至史上最低點。

墨國主要媒體「特萊維薩電視台（Televisa）」出口民調顯示，「國家復興運動黨」及其盟友料將贏得一二八席參議員中的五十六至七十席、五百席眾議員中的二五六至二九一席，地方首長方面，「國家復興運動黨」料將拿下至少四個州的州長，以及墨西哥市市長。