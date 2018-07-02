墨國總統大選 左派勝券在握

2018-07-02

〔編譯張沛元／綜合報導〕幾乎篤定變天的墨西哥總統大選一日投票，第三度問鼎總統寶座的首都墨西哥市前市長、反當權派的左派候選人羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador），可望挾逾五成得票率輕鬆登上大位，他領導的「國家復興運動黨」（Morena）也有可能改寫國會和地方政治版圖。一般認為，羅培茲上台將助長墨國當局的經濟民族主義取向，加劇與美國總統川普在移民、邊境圍牆與貿易協定等方面的對立。

上月廿七日公布的選前最後民調顯示，拜選民受夠貪腐、暴力以及長年獨霸政壇的「革命制度黨」（ＰＲＩ）與「國家行動黨」（ＰＡＮ）兩大黨之賜，左翼「國家復興運動黨」（Morena）領袖羅培茲的支持率超越眾家對手至少廿％。

ＰＡＮ候選人、前國會議長安納亞（Ricardo Anaya）排名第二，但在財政日報的民調中落入第三，屈居ＰＲＩ候選人、前財政部長米德（Jose Antonio Meade）之後。排名第四的是無黨籍新萊昂州州長羅德里格茲（Jamie Rodriguez），在Oraculus民調中的支持率僅約五％。

儘管如此，六十四歲、一頭白髮且言辭犀利的羅培茲，仍看似勝券在握。曾兩度參選總統的羅培茲憑藉斥責ＰＲＩ與ＰＡＮ為「權力黑手黨」擄獲民心，但其政策模糊不明，僅誓言將降低不平等、改善薪資與福利，以及撙節支出，藉此爭取經濟民族主義者、偏左自由派與社會保守派選民支持。外交方面，所有候選人都痛批美國總統川普的反移民與反墨西哥政策。

打破近百年 兩大黨輪流執政慣例

過去近百年來，墨國總統皆出自ＰＲＩ與ＰＡＮ兩大黨，羅培茲若能勝出，將打破兩大黨輪流執政的慣例。除總統外，八八○○萬選民還將選出五百名國會眾議院議員及一二八名參議院議員，以及眾多地方議會與行政首長。選前民調顯示，國家復興運動黨可望在國會改選中大有斬獲。