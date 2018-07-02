中國反徵地示威 嘉興大暴動

2018-07-02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在中國共產黨一日慶祝建黨九十七週年前夕，在中共的誕生地之一浙江省嘉興市，卻發生反對政府強行徵地的示威事件。當地居民欲向有關當局陳情，不料民意未獲官方重視，反被層層警力阻擋在外，民眾憤而襲擊武警和特警，一度闖入政府大樓。

香港媒體報導，中共召開第一次全國代表大會所在地、被視為「中共聖地」的嘉興市，六月三十日發生罕見的反對徵地示威行動。在該市南湖區下轄、人口約兩萬五千人的「七星街道」（中國地方行政區劃），民眾因不滿當局針對「東塔路片區」五塊土地、涵蓋一四九九戶民宅和企業單位的嘉興市歷來最大規模徵收計畫，而包圍「七星街道辦事處」（簡稱街道辦、街辦），就不合理拆遷賠償問題向當局陳情。

然而，當局不僅漠視民眾訴求，還調派大批武警特警和公安特警築起防線，用盾牌阻止示威群眾越雷池一步。從上傳至「推特」及中國社群網站「微博」的照片和影片可看出，情緒激動的群眾開始向警方丟擲石頭、磚塊等物品，導致警方防線節節敗退、一度被攻破；群眾憤而衝入政府辦公大樓內，將大廳的指示牌、展示物品等全部推翻，場面凌亂。

政府大樓盡是奢華擺設

不僅如此，在當局增派警力控制現場前，民眾還逐一搜索辦公大樓內的各個房間，不料所見竟全是奢華擺設，包括在書記辦公室內發現床鋪、浴室，以及高爾夫球桿、高級工藝品等完善設備和物品，令要求當局正視土地徵收方式不公、過度犧牲基層利益等問題的民眾備覺諷刺。此事爆發後，中國媒體一概噤聲，對事件梗概和示威情形皆隻字未提，「微博」上的訊息也迅速被刪除。

一日，當地政府張貼公告，指稱此事涉及嚴重擾亂社會秩序，同時附上三名男子照片，要求涉案人士赴當地派出所自首，並鼓勵民眾舉報，否則將採取「強有力的措施」緝捕歸案。不過，這再度使民眾透過「推特」痛批，中共政府不公布事實真相、不反思己過，卻用暴力恐怖威懾民眾、企圖混淆是非。