一國兩制21年 逾百港人淪政治犯

2018-07-02

〔記者呂伊萱、林良昇／台北報導〕一日為香港主權移交中國廿一週年，「香港公民與政治權利國際監察」發佈「參政及議政權利觀察報告」，譴責北京當局及港府破壞「一國兩制」，踐踏港人公民與政治權利。保釋中無法來台的「青年新政」前立法會議員梁頌恆說，「已經有過百港人成為政治犯」，亟需各界聲援。會議聲明要求港府釋放政治犯，呼籲國際社會關注香港，也期待台灣政府的支持。時代力量、台聯、綠黨及社民黨均派代表出席「撐香港」。

「香港公民與政治權利國際監察」為一國際合作平台，聯繫國際上關注香港政治的非營利組織、政治團體、新聞、宗教與學術等各界人士，監督香港公民與政治權利的實踐。

小組聯絡人梁文韜表示，英國在六四事件後將「公民與政治權利國際公約」適用規定納入香港特別行政區法律，相關保障是港人相信英國與中國雙方會確保「一國兩制」的大前提，「港人一直相信自由不會被剝奪」。但北京政府的打壓破壞「一國兩制」，剝奪公民參選權、取消立法會議員資格等，對異議人士的打壓也持續擴大。

會議聲明譴責北京當局與港府的政治檢控與對異議人士的打壓，要求港府立刻釋放政治犯，也期待台灣政府支持香港人爭取民主權利，並提供受迫害人士適當協助。梁文韜也呼籲國際社會持續關注港人公民與政治權利的實踐。

該會原本邀請多名香港年輕政治代表，但前「本土民主前線」發言人梁天琦、本土民主前線召集人黃台仰、青年新政梁頌恆及游蕙禎等人，都因正在獄中服刑、保釋或流亡，無法來台參與活動。保釋中的梁頌恆透過書面聲明表示，他向法庭申請赴台，但未獲批准。過去幾年來，已有從十五歲到七十幾歲的過百港人成為政治犯，面對漫長審訊與刑期，「非常需要大家的聲援」。梁頌恆呼籲台灣以港為鑑，千萬不要淪入中國極權魔掌之下。

主張港獨 信用卡都不能辦

「香港民族黨」主席陳浩天說，「香港正在走台灣的回頭路」，他因主張香港獨立，不僅被取消參選資格、不能發起集會，「信用卡都不能辦」；異議人士未必會馬上被抓去坐牢，但共產黨透過各種手段，全方位打壓香港的言論、參選與集會自由。

陸委會表示，香港移交以來，中國大陸當局干預香港內部自治事務，限縮港人集會遊行、言論及出版自由，香港的人權自由倒退受關注，呼籲北京當局應信守承諾，正面回應港人對民主自由的訴求。