川普被騙了 北韓疑秘密增產核武燃料

2018-07-01

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國國家廣播公司（ＮＢＣ）新聞網六月二十九日引述十多名知情人士說法，指北韓近幾個月在多個秘密地點增產可做為核武燃料的濃縮鈾；北韓與美國就「朝鮮半島無核化」議題協商談判的同時，也可能試圖隱匿核武相關情報。據傳，美國國務卿龐皮歐預計七月第二週出訪平壤，推動北韓就具體棄核細節給出承諾，但該項消息並未獲得國務院證實。

近幾個月猛生產濃縮鈾

五名美國官員引述情報機關的最新評估，指北韓近幾個月一直加緊生產核武所需的濃縮鈾，「沒有任何證據顯示他們正在減少核武，或是已經停止相關產製」。此前，華府智庫「北緯三十八度」根據六月二十一日拍攝的商業衛星照片，已證實寧邊原子能研究中心的濃縮鈾工廠正在「持續運轉」當中。

一名官員告訴ＮＢＣ：「有明確證據指出，他們試圖矇騙美國。」另四名熟悉情報機構消息的官員也認為北韓企圖欺瞞美國。曾參與一九九四年美朝核子架構協議談判的北韓專家威特（Joel Wit）表示，美國長期以來都相信北韓擁有兩處產製濃縮鈾的設施，一處在寧邊，另一處則未證實確切地點。華府智庫「傳統基金會」北韓專家克林諾（Bruce Klingner）指出：「所觀察到的現況顯然不符合北韓的棄核意向。如果北韓打算落實棄核承諾，似乎就沒道理繼續發展核武設施。」