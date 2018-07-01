打壓宗教自由 美擬制裁中國高官

2018-07-01

〔編譯茅毅／綜合報導〕華盛頓郵報報導，美國「國際宗教自由無任所大使」布朗巴克（Sam Brownback）本月向共和黨國會議員表示，值此美、中貿易戰正酣之際，美國政府應把握良機，藉由對中國領導高層實施制裁，反制中國打壓宗教自由。他點名二○一六年八月起擔任新疆維吾爾自治區黨委書記的陳全國，會是美國制裁的頭號目標。此一提案若付諸實行，將是川普入主白宮以來，首次因侵害宗教自由而制裁個別中國官員。

北京一再否認壓迫宗教少數派，但據外國媒體與美國國務院報告，有數十萬名維族穆斯林遭關押在新疆的所謂「再教育營」，當局命令他們反覆聲討伊斯蘭信仰，每天都要唱《沒有共產黨就沒有新中國》等「紅歌」，感謝中共當年「解放」了新疆。

共和黨籍的布朗巴克曾任聯邦參、眾兩院議員和堪薩斯州州長，現執掌國務院「國際宗教自由辦公室」。華郵引述兩位國會助理報導，布朗巴克六月對同黨議員表示，鑑於美中正進行貿易談判，此乃美方關切中國宗教自由問題的良機。他建議，川普可基於前總統歐巴馬時期的美國人權立法，例如向外國嚴重侵犯人權和貪腐者問責的「全球馬格尼茨基人權問責法」，簽署並頒布行政命令，要求國務院與財政部凍結涉及打壓的中國政治人物在美銀行帳戶和其他資產。

美國「國會與行政當局中國委員會」主席、參議員魯比歐認為，在美中所有的雙邊討論場合中，美國政府都應提起中國令人厭惡的人權紀錄，善用一切可資運用的工具，例如對個人的制裁和拒發簽證。惟美國財政部前官員杜大偉認為，把中國的宗教自由與美中達成貿易協議這兩件事綁在一起，難度會非常高。