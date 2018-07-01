阻中國電信設備侵美 川普出招

2018-07-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了保護美國國內的通訊網絡安全，美國總統川普擬祭出行政命令，宣布通訊安全為國家緊急事項，藉此賦予商務部阻止美國企業進口外國電信設備的權力。專家分析，川普此舉係劍指中國的華為、中興通訊兩大電信設備商，惟相關決定尚在早期審議階段。

華盛頓郵報檢視一份川普行政命令的草案，並引述官員說法指出，維繫美國經濟活動和公共服務運作的通訊網絡，是「外國進行諜報、干預、破壞行動的顯眼目標」，因此，雖然川普已有權對外國買主收購美國企業等交易案祭出否決權，仍有必要透過行政命令應對相關經濟威脅，讓商務部有權下令美企不得購入外國電信設備。

川普將援引一九七七年的「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ），以在國家經濟面臨緊急情況時，有更廣泛權力處理特殊威脅。華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）資深副總裁路易斯（James Lewis）表示，一旦川普祭出命令，商務部長羅斯將可對美方與外企間的電信產品和服務交易，進行「調查、規範、阻止、強迫取消」等任何行動。

值得注意的是，該份草案雖未直接提及中國，但明確授權商務部鎖定「對國安形成無法接受之風險的特定國家、產品或服務」，顯然將矛頭對準華為和中興通訊等中國電信設備製造商，尤以華為首當其衝。換句話說，羅斯屆時有權直接下令美企，「不得購買華為的路由器或其他產品。」

美國企業研究所（ＡＥＩ）中國問題專家史劍道（Derek Scissors）分析，川普希望商務部擁有全面性管控權力，而非僅能配合其制裁決定。多位國會共和黨人也贊同在美國外來投資委員會（ＣＦＩＵＳ）審查外資對美企收購案之外，另賦予商務部獨立檢視外企投資是否符合美國長期利益之權力。