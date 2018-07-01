嫌北約開銷大 傳駐德美軍擬撤

2018-07-01

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此美國總統川普與德國總理梅克爾關係日趨緊繃及距離北約（ＮＡＴＯ）領袖高峰會開議不到兩週前夕，華盛頓郵報六月二十九日引述消息人士的話指出，美國國防部正在評估將派駐德國的美軍部隊移往他處或撤離所需的開支與衝擊。同日，川普再度就北約經費抱怨盟邦，直接點名德國等歐洲國家應負擔更多軍事聯盟支出。

美國官員透露，川普是在今年稍早一場與白宮及軍事助理的會議上，透露有意將美軍自德國撤離。據稱，川普當時對包括約三萬五千名現役部隊的駐德美軍規模之大，深感詫異，以及抱怨其他國家在協防與北約經費上，未能做出平等貢獻。匿名美國官員強調，此舉僅限政府內部的探討選項，軍方高層尚未參與其中，國防部也還沒有被委以如何執行任何選項的任務。

考慮撤軍消息一出，白宮國家安全會議與國防部立刻口徑一致，否認白宮曾要求國防部撤離駐德美軍。國防部發言人帕宏強調，國防部會進行例行性的軍事態勢分析與成本效益檢討，此等分析是例行工作……「沒啥新鮮」。部分官員暗示，國防部決策人士可能會把分析評估提前，以證明現行駐軍德國的價值，好讓川普打消日後落實自德國撤軍的念頭。

改駐波蘭？ 白宮否認

據了解，研究評估中的美軍改變駐地情況，包括駐德美軍大規模重返美國，以及將駐德美軍全面或部分轉移到波蘭。北約會員國波蘭不但在貢獻北約經費上達標，該國政府跟川普也較合得來，日前還提議投入巨資打造基地，以爭取美國在波蘭永久駐軍。

德國是美國在歐洲的最大駐軍地，美軍自二戰結束起便駐軍德國，被視為對抗前蘇聯蠶食歐洲的堡壘，也是美軍從事非洲與中東任務的集結待命地，德國約負擔卅三％的美國駐軍成本。此一自德國撤軍的評估已驚動歐洲國家官員，並急於了解川普是真的有意改變美軍駐地，還是只是要在七月十一、十二日於比利時布魯塞爾召開的北約峰會前，就北約經費分攤問題放出相關消息的談判戰略。

川普上月二十九日在空軍一號上表示，德國、西班牙與法國應負擔更多北約經費，「他們對美國的所作所為並不公平」。川普上月就曾針對北約盟國在經費分攤上貢獻不均，大表不滿，點名德國貢獻不夠多；預料他在北約峰會上，可能會再度提及此事。約七成北約支出來自美國。