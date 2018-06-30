更勝醫生? 英推出問診機器人

2018-06-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國新創醫療公司「巴比倫健康（Babylon Health）」二十八日宣稱，其開發的人工智慧（ＡＩ）機器人能夠如人類醫生準確診斷病情，甚至在模擬測試更勝一籌。然而，英國皇家全科醫學院（ＲＣＧＰ）駁斥，ＡＩ更勝醫生之說「令人質疑」。

巴比倫健康為其手機問診軟體「全科醫生在手（GP at Hand）」進行問題測試，題目取自ＲＣＧＰ考驗未來醫生的問題樣本。該公司宣稱，該軟體在首次測試取得八十一分。相較之下，過去五年來，英國醫生平均僅得七十二分。該公司在軟體自行測試中，一百題的答對率達八十％。

自去年九月起，巴比倫健康開始與英國「國民醫療保健服務（ＮＨＳ）」合作，迄今有逾五萬用戶。該公司也利用問診軟體在盧安達服務兩百萬人，並計畫推出全球服務，正與三星及騰訊協商。

針對測試成績，巴比倫健康執行長帕薩（Ali Parsa）稱是「里程碑」，指ＡＩ擴張健康服務可降低全球醫療健康體系的負擔。ＮＨＳ醫生及英國皇家醫師學院（ ＲＣＰ ）主席哥達德（Andrew Goddard）也稱讚，ＡＩ即是「未來」。

不過，ＲＣＧＰ副主席馬歇爾（Martin Marshall）駁斥，沒有手機軟體或演算法能行全科醫生所做之事，全科醫生受過高度醫學專業訓練，兩者無法相提並論，電腦也許能輔助，但永遠無法取代醫生。ＲＣＧＰ也批評，該手機軟體精心挑選病人，讓傳統全科醫療服務處理最複雜的病患。