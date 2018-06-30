太空人小幫手 飄浮機器人升空

2018-06-30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際太空站（ＩＳＳ）正迎來一名最新生力軍！由歐洲「空中巴士」公司歷時兩年並斥資五百萬歐元（約台幣一．七九億元）打造的人工智慧（ＡＩ）飄浮球形機器人「ＣＩＭＯＮ」，二十九日由肩負太空站第十五次補給任務的「SpaceX」公司的火箭自美國佛羅里達州卡納維爾角發射升空，之後將在ＩＳＳ與德國太空人格斯特（Alexander Gerst）合作展開任務，正式為ＡＩ機器人拉開太空序幕。

重約五公斤、體積略大於籃球，運用3D列印技術以金屬、塑膠打造，ＣＩＭＯＮ全稱為「艙員互動式行動夥伴」（Crew Interactive MObile CompanioN），有「飛行的大腦」美譽。這也是太空中第一次出現可與人類互動的ＡＩ機器人。ＣＩＭＯＮ也會與國際商業機器公司（ＩＢＭ）旗下「華生」（Watson）ＡＩ系統作伴，後者目前在ＩＳＳ負責支援上頭六名太空人。

六名太空人都可以用英文與ＣＩＭＯＮ互動，但它經過辨識格斯特的聲音與面容的特訓，因此兩者合作效果最佳。一旦聽到格斯特英文召喚，它就會找到聲音來源並快速飛奔前去，接著會飄浮在對方眼睛高度，利用前頭紅外線攝影機偵測確認為格斯特本尊與否。預定進行的三項實驗包括癌細胞醫學實驗，以及水晶生成研究，格斯特會詢問ＣＩＭＯＮ程序以及該使用哪些工具，也藉此測試ＣＩＭＯＮ的八具攝影機。另一項實驗則是由ＣＩＭＯＮ協助格斯特破解魔術方塊。

ＣＩＭＯＮ由超過十二具推進器驅動，不會在太空艙中跌跌撞撞，並附斷線鈕，讓格斯特的談話不會傳回地球。它在交談時如果感受到快樂或悲傷，還能透過螢幕表達情緒。此次任務結束後，ＣＩＭＯＮ明年將改與義大利太空人搭檔。