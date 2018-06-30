「義」夫當關 歐盟達移民協議

2018-06-30

義大利總理堅持各國分攤

〔編譯魏國金／綜合報導〕歐盟峰會廿八日在布魯塞爾登場。執政僅一個月的義大利反移民總理孔蒂揚言，除非其他成員國對蜂擁抵達義國海岸的移民提供更多協助，否則將否決峰會整個決議，他的「劫持」言行迫使歐盟廿八國領袖展開近十小時的馬拉松會談，廿九日黎明前夕終就移民議題達成協議，未來可望在北非國家設立「離岸平台」，阻止移民登船前往歐盟。孔蒂說：「義大利不再孤軍奮鬥，我們感到滿意。」

該峰會攸關德國總理梅克爾能否繼續執政。她的內政部長暨執政聯盟「基督教社會聯盟」黨魁賽賀佛威脅，除非她在七月一日前提出移民管控計畫，否則將關閉德國邊界、拒絕難民入境。該協議能否鞏固其執政聯盟，還有待觀察。

將在北非設離岸平台

歐盟各國同意，阻止在義大利與在歐盟其他國家登記的移民前往德國。歐盟各領袖也同意，成員國應協助在地中海被救起的移民，以減輕義大利與希臘的負擔。近期義大利拒絕移民搜救船「水瓶號」與「生命線號」靠港，致使該問題成為峰會重要議題。各國同意「分擔努力」，並在「自願」的情況下成立移民處理中心，決定是否接納其為難民，或者為經濟移民將之遣返。

此外，成員國同意成立「區域離岸平台」，以成功的歐盟─土耳其協議，亦即提供土國數十億歐元難民救援資金，讓移民在土耳其止步為藍本，與聯合國難民署（ＵＮＨＣＲ）以及國際移民組織（ＩＯＭ）合作，說服阿爾及利亞、埃及、利比亞、摩洛哥、尼日與突尼西亞等北非國家簽署合作協議，成立移民處理中心，對企圖前往歐洲的移民進行庇護資格審查，並阻止他們登上偷渡船隻。

但迄今上述國家皆興趣缺缺，摩洛哥已表態無意成立移民審查中心。ＵＮＨＣＲ與ＩＯＭ強調，歐盟不應將該問題外包解決。ＩＯＭ歐洲部門主任安布羅西說，「我們不要外部處理中心，也絕對不要澳洲模式」，他意指澳洲在太平洋島嶼成立爭議性的難民拘留中心。